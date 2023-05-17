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ООН оценила стоимость восстановления Украины в $411 млрд

ООН оценила стоимость восстановления Украины в $411 млрд

Стоимость восстановления Украины повысилась до $411 млрд на фоне продолжения вооруженного конфликта на ее территории, говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», сообщает iz.ru

Несмотря на активную финансовую помощь со стороны стран Запада, а также международных организаций и Международного валютного фонда (МВФ), экономика Украины стагнирует уже в 2023 году.

Из текста документа следует, что экономика страны лишилась основной части промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры. Всего такое «производственное сокращение» составило 29,1% в прошлом году, дополняет «Газета.Ru».

15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украине понадобится около $150 млн на восстановление тепловой генерации, он отметил, что на данный момент в стране повреждено 75% этой системы.

Размеры ущерба, нанесенного энергетике страны, увеличились в пять раз по сравнению с июнем 2022 года, сообщало 22 марта агентство Reuters со ссылкой на обновленный расчет Всемирного банка, сделанный совместно с Еврокомиссией, ООН и киевскими властями.

Проблемы с критически важной инфраструктурой начались у Киева после того, как Вооруженные силы РФ начали наносить удары, с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
  • Сегодня, 15:03
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