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В Румынии из 33 сахарных заводов остались только 2

В Румынии из 33 сахарных заводов остались только 2

В Румынии после 1990 года местное производство сократилось настолько, что почти весь сахар, который сейчас потребляют граждане соседней страны, поступает из импорта по постоянно растущим ценам. Посевные площади под сахарной свеклой сократились в 16 раз. Однако фермеры, которые не отказались от этой культуры, говорят, что бизнес может быть прибыльным, и прилагают усилия для увеличения производства, пишет tvr.ro

Сахар продолжал дорожать. Например, в апреле цены были выше на 1,79% по сравнению с декабрем и на 58,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальной статистике.

В некоторых супермаркетах килограмм румынского белого сахара теперь стоит более 6 румынских леев, а импортного коричневого сахара - более 10 леев.

По словам представителей аграриев, рост цен на сахар является следствием сокращения внутреннего производства и увеличения импорта.

В Румынии осталось только два сахарных завода из 33, которые были в 1990 году. При этом посевные площади под сахарной свеклой сократились более чем в 16 раз и достигли 15,5 тыс. га.

Только в прошлом году Румыния импортировала более 500 000 тонн сахара. Объем импорта более чем в 4 раза превышал отечественное производство. Это в условиях, когда сахар подорожал на международном уровне. Например, на европейском уровне цены почти удвоились за последний год.
  • Сегодня, 15:26
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