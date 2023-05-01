Вадим Красносельский провел рабочее совещание, пригласив к дискуссии должностных лиц и представителей организаций, задействованных в работе по сохранению памяти о защитниках Приднестровья, сообщает пресс-служба главы государства
Обсуждали вопросы, связанные с захоронением тех, кто три десятилетия назад стоял на защите республики и умер спустя годы, в мирное время. Жизненные обстоятельства складываются таким образом, что не все могилы защитников ухожены усилиями родственников.
В Бендерах в свое время было принято решение выделить под захоронение ушедших из жизни защитников отдельную территорию на Борисовском кладбище, если иное решение не принимают родственники умерших. За могилами на этом участке ухаживают централизованно. На каждой устанавливают памятник, выполненный по единому образцу. Уже оформили сотню захоронений. Еще 50 памятников установят в этом году – до 19 июня. Такое же количество – в планах следующего года.
Сегодня на совещании обсуждали состояние мест захоронений умерших защитников в Тирасполе. Отмечено, что на кладбище Новом есть два квартала, на которых сосредоточено большинство могил, о которых идет речь: 42-й и 68-й. Внимания требуют 168 захоронений.
По поручению Президента на первом этапе в порядок приведут четыре десятка могил. Специально созданная комиссия, в которую входят представители госадминистрации, горсовета, Военного комиссариата и Союза защитников, несет ответственность за сбор информации об умерших защитниках и взаимодействие с их родственниками (при наличии таковых).
Памятники будут единообразны – аналогичны тем, что устанавливают в Бендерах. Со временем эта практика будет распространена по всей республике, отметил Вадим Красносельский.