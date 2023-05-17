В Приднестровье хотят усилить уголовную ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей до 18 лет. Депутаты Верховного Совета поддержали в первом чтении законопроекты, изменяющие уголовное законодательство.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, в законопроекте внимание обращено на лиц, которые пользуются доверием ребенка и совершают преступление: родственники, опекуны, сотрудники учебных учреждений.
В первом чтении приняты законопроекты, предложенные группой парламентариев Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан.
В Уголовном кодексе расширяют категории лиц, в отношении которых могут назначить более строгое наказание. Например, за изнасилование предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет. Более строго наказывать, то есть дать максимальный срок, по мнению депутатов, должны тех, кто проживает с ребенком и несет ответственность за него, кто работает с детьми в образовательных, культурных, спортивных и других учреждениях.
Обусловлено это тем, что данные лица, имеют особый характер взаимодействия с ребенком, обладают доверием и находятся в постоянной коммуникации с детьми, отмечали авторы законопроекта,
«К сожалению, такие преступления совершаются, и нам необходимо предусмотреть возможность наказания таких лиц. Предлагаем ужесточить ряд мер для лиц, которые совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Хочу обратить внимание, усиливается ответственность для лиц, которым дети доверяют, которые с детьми проживают или в школе находятся. Мы также устанавливаем уголовную ответственность для лиц, которые укрывают такие тяжкие преступления. Даем понятие, что относится к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – представил на пленарном заседании законопроект соавтор, заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко.
Вводится и ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет. Совершивших такие деяния будут наказывать штрафом до 700 РУ МЗП (12 880 руб.) или обязательными работами до 180 часов либо лишением свободы на срок до 1 года.
Усиливается ответственность за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера. В действующей норме прописан штраф от 1000 до 3000 РУ МЗП (18 400 – 55 200 руб.) либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, или лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также если использовались СМИ и Интернет предлагается увеличить срок лишения свободы от 3 до 6 лет без права в дальнейшем занимать определенные должности сроком до 10 лет.
Корректируется также Уголовно-процессуальный кодекс. На уровне закона прописывается, что при допросе несовершеннолетнего или потерпевшего на судебном заседании должен присутствовать психолог.
«Мы получили 5 заключений, все они носят положительный характер. Поскольку у нас курс на гармонизацию нашего законодательства с российским, в данной сфере правового регулирования действуют нормы, аналогичные предлагаемым. Поэтому считаем, что законопроект, который направлен на совершенствование механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, на обеспечение их прав и законных интересов, он своевременный», – отметила на пленарном заседании председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.
Как отмечается в пояснительной записке, предложенные законопроекты также направлены на раннее выявление преступлений, на защиту, безопасность детей и неотвратимость наказания виновных лиц.
Над изменениями в уголовное законодательство продолжит работу профильный комитет.