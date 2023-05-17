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Игорь Додон заявил об узурпации власти в Молдове

Игорь Додон заявил об узурпации власти в Молдове
[i]фото : Sputnik / Mihai Caraus[/i]

Партия социалистов Республики Молдова разработала проект постановления парламента об "узурпации власти" президентом Майей Санду и внесет его в высший законодательный орган на следующей неделе. Об этом сообщил экс-президент Молдовы, лидер политсилы Игорь Додон на брифинге в среду 17 мая , передаёт sputniknews.ru
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"Все действия Майи Санду и правящей партии за последнее время, здесь речь идет о многих действиях, предпринятых властями, – подчинение и политизация государственных структур, тотальный контроль, цензура над СМИ, а также ограничение права голоса граждан Республики Молдовы, позволяют констатировать узурпацию государственной власти в Республике Молдова"[/i], – отметил Додон.

По его словам, 2 статья Конституции страны гласит, что "узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа".

[i]"Мы все – свидетели узурпации государственной власти в Республике Молдова со стороны Майи Санду и правящей партии PAS. Мы вернулись к статусу захваченного государства"[/i], – добавил Додон.

Он констатировал, что партия PAS и ее неформальный лидер Майя Санду идут по тому же пути, что и Владимир Плахотнюк и Демпартия в 2019 году.

[i]"Мы, социалисты, приняли решение предложить проект постановления парламента, которым констатируется захват государства Майей Санду и партией PAS. Этот проект постановления парламента уже разработан нашими юристами. Он будет предложен фракции, так как в парламенте мы вместе с коммунистами в одной фракции, чтобы проект был представлен, зарегистрирован и выставлен на обсуждение на пленарном заседании парламента на следующей неделе"[/i], – сказал Додон.

Он выразил надежду, что эту инициативу поддержат остальные депутаты, а также внепарламентские партии.

источник : sputniknews.ru
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  • Сегодня, 16:23
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