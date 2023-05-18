С этого года собственники домовладений и квартир, находящихся как в селах, так и в городах, являются плательщиками целевого сбора на благоустройство территории города, села, поселка. Об этом напоминает Министерство финансов ПМР.
Величина сбора составляет до 10 РУ МЗП (или до 145 рублей) в год. Ставки сбора и сроки его уплаты для каждого населенного пункта приведены на сайте Минфина.
Есть категории, которым предоставляются льготы по целевому сбору. Это члены многодетных семей; несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой и попечительством; инвалиды I и II групп; дети-инвалиды до 18 лет.
Кроме того, это пенсионеры, имеющие на своем содержании иждивенцев, а также те пенсионеры, совместно с которыми в одном доме или квартире не прописаны другие лица, кроме членов многодетной семьи или инвалидов I и II групп, детей-инвалидов до 18 лет или пенсионеров.
При любых условиях от уплаты целевого сбора освобождаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Защитники ПМР и участники боевых действий имеют 50%-ную льготу по уплате сбора.
Как отмечается на сайте Минфина, сбор можно будет внести одновременно с коммунальными платежами.
Тем, кто имеет право на льготы, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту своего проживания и предоставить документы. Контакты территориальных налоговых инспекций также можно узнать на сайте Минфина.