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В Приднестровье появится институт патентных поверенных

В Приднестровье появится институт патентных поверенных

Патентный поверенный – это юрист, который специализируется на предоставлении услуг по защите интеллектуальной собственности во взаимоотношениях с патентными органами.

17 мая Верховный Совет принял в первом чтении Законопроект «О патентных поверенных». Это абсолютно новый для Приднестровья законодательный акт. Этого института в республике до сих пор не существовало.

Разработка законопроекта обусловлена принятием части 3 Гражданского кодекса, которая целиком посвящена авторскому и смежных с ним правами. В одной из статей 3-й части ГК ПМР сказано, что деятельность патентных поверенных должна регулироваться отдельным законом.
  • Сегодня, 13:20
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