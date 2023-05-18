Патентный поверенный – это юрист, который специализируется на предоставлении услуг по защите интеллектуальной собственности во взаимоотношениях с патентными органами.
17 мая Верховный Совет принял в первом чтении Законопроект «О патентных поверенных». Это абсолютно новый для Приднестровья законодательный акт. Этого института в республике до сих пор не существовало.
Разработка законопроекта обусловлена принятием части 3 Гражданского кодекса, которая целиком посвящена авторскому и смежных с ним правами. В одной из статей 3-й части ГК ПМР сказано, что деятельность патентных поверенных должна регулироваться отдельным законом.