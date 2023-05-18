20 мая, с 10:00 до 24:00 в честь Международного дня музеев в Приднестровском государственном художественном музее будет организован День открытых дверей с утра до полуночи. На праздничные мероприятия приглашают любителей искусства всех возрастов. Программой предусмотрено два блока, сообщает novostipmr.com Детская планета искусств – с 10:00 до 14:00. Это традиционный Антитротуар, когда музей выходит из своих помещений и предлагает занятия для детей и их родителей на свежем воздухе. Темы занятий: роспись музейного талисмана – Совы, сочинение музея для детского творчества и придумка подарка музею.
Состоятся также награждение победителей конкурса детского рисунка «Улицы родного города» и выставка «Маленькие шаги к большому искусству». Ожидается выступление фокусника и шарманщика.
Программа для полуночников – с 16:00 до 24:00. Свою персональную фотовыставку проведёт Валентин Чемякин - юбиляр 2023 года.
О другом юбиляре – Илье Богдеско, о его творчестве можно узнать на мастер-классе «Искусство каллиграфии».
Кофе как художественный материал и его близость к акварели, батик и фреска увлекут своей загадочностью на мастер-классах Народного художника Сергея Панова, заслуженных художников Маргариты Хилинской, Олега Болтнева и дизайнера Ксении Соковой.
В одном из залов будет предоставлена возможность ощутить тайные сочетания цветов и созвучия мелодий 1970-х годов.
Также в рамках программы в 19:00 состоится презентация и специальное гашение почтовых марок «Год огнегривого коня» и викторина. Призы – марки, конверты первого дня, почтовые блоки.
Весь вечер своим кулинарным мастерством будет удивлять молодёжь из Бендерского торгово-технологического техникума в Студенческом арткафе.
Музейный дворик до полуночи станет местом обитания уличных музыкантов. Там же расположится скульптурная композиция.
Будет и розыгрыш артобъектов: в этом году можно выиграть копии произведений Франсуа Буше, Якоба Хаккерта, Валентина Серова, Михаила Врубеля и др. Майские музейные сюрпризы до полуночи ждут любителей: живописи, акварели, каллиграфии, батика, музыки, фотографии.