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Международному дню музеев посвящается

Международному дню музеев посвящается

20 мая, с 10:00 до 24:00 в честь Международного дня музеев в Приднестровском государственном художественном музее будет организован День открытых дверей с утра до полуночи. На праздничные мероприятия приглашают любителей искусства всех возрастов. Программой предусмотрено два блока, сообщает novostipmr.com

Детская планета искусств – с 10:00 до 14:00. Это традиционный Антитротуар, когда музей выходит из своих помещений и предлагает занятия для детей и их родителей на свежем воздухе. Темы занятий: роспись музейного талисмана – Совы, сочинение музея для детского творчества и придумка подарка музею.

Состоятся также награждение победителей конкурса детского рисунка «Улицы родного города» и выставка «Маленькие шаги к большому искусству». Ожидается выступление фокусника и шарманщика.

Программа для полуночников – с 16:00 до 24:00. Свою персональную фотовыставку проведёт Валентин Чемякин - юбиляр 2023 года.

О другом юбиляре – Илье Богдеско, о его творчестве можно узнать на мастер-классе «Искусство каллиграфии».

Кофе как художественный материал и его близость к акварели, батик и фреска увлекут своей загадочностью на мастер-классах Народного художника Сергея Панова, заслуженных художников Маргариты Хилинской, Олега Болтнева и дизайнера Ксении Соковой.

В одном из залов будет предоставлена возможность ощутить тайные сочетания цветов и созвучия мелодий 1970-х годов.

Также в рамках программы в 19:00 состоится презентация и специальное гашение почтовых марок «Год огнегривого коня» и викторина. Призы – марки, конверты первого дня, почтовые блоки.

Весь вечер своим кулинарным мастерством будет удивлять молодёжь из Бендерского торгово-технологического техникума в Студенческом арткафе.

Музейный дворик до полуночи станет местом обитания уличных музыкантов. Там же расположится скульптурная композиция.

Будет и розыгрыш артобъектов: в этом году можно выиграть копии произведений Франсуа Буше, Якоба Хаккерта, Валентина Серова, Михаила Врубеля и др. Майские музейные сюрпризы до полуночи ждут любителей: живописи, акварели, каллиграфии, батика, музыки, фотографии.

Международному дню музеев посвящается
  • Сегодня, 13:31
  • DTV
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