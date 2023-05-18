На пленарном заседании депутаты обсудили законопроект Президента о повышении размера штрафа за не пристегнутый ремень безопасности в автомобиле. Глава государства предложил прописать в Кодексе об админправонарушениях не 2 РУ МЗП (36 руб. 80 коп.), как сейчас, а 10 РУ МЗП (184 руб.), чтобы повысить безопасность на дорогах. По мнению парламентариев, ремень безопасности уменьшает риск получения травм при ДТП, он необходим, но профильный Комитет акцентирует внимание на необходимости усилить разъяснительную работу сотрудников ГАИ с водителями, передаёт пресс-служба ВС ПМР
«Для того, чтобы каким-то образом приучить наших водителей все-таки пристегиваться и сохранять свою безопасность и безопасность пассажиров, предложено увеличить штраф до 10 РУ МЗП, чтобы он составлял 184 рубля. Комитет обсудил данную законодательную инициативу. Мы понимаем, что это очень важно и нужно приучать водителей к тому, чтобы они пристегивались. Но мы считаем, что только увеличением штрафа этого невозможно достичь. Необходимо проводить разъяснительную работу. Постепенно делать замечания водителям, больше по телевидению рассказывать, приводить примеры», – прокомментировала председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан, вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
При обсуждении законопроекта депутаты задавали уточняющие вопросы по поводу применения мер наказания: нужно пристегиваться только впереди сидящим или и тем, кто сидит на заднем сиденье, и кто будет нести ответственность – водитель или еще и пассажиры, и тому подобные вопросы. Высказывались «за» и «против». В ходе голосования инициатива о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях набрала необходимое количество голосов и была принята в первом чтении. Ко второму – профильный комитет проработает размер штрафа, чтобы он был не таким строгим, как предложил глава государства.
«Мы придерживаемся того, что штрафы должны быть разумными. Мы видим, зачастую бывает, что гражданин поехал в магазин и решил не пристегиваться. А если это несколько раз за день, вы представляете, какое количество штрафов придется ему оплачивать. Мы считаем, что необходим какой-то срок, чтобы приучить водителей не только на территории других государств, где высокий штраф, пристегивать ремни, но и на территории ПМР. Это жизнь, дороже ее нет. Будем дорабатывать законопроект в режиме второго чтения», – отметила Галина Антюфеева.
Депутаты Комитета, например, обсудят предложение коллег повысить штраф за непристегнутый ремень безопасности для водителей только в случае движения по трассе, а не в черте города или другого населенного пункта.