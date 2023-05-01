Ассоциация Forța Fermierilor ("Сила фермеров") объявила, что если со стороны молдавских властей не будут приняты срочные меры по спасению сельскохозяйственной отрасли от коллапса, то 7 июня аграрии выйдут на безостановочный протест, сообщает sputniknews.ru
"Совет ассоциации Forța Fermierilor на заседании 17 мая при участии представителей практически всех районов страны рассмотрел текущую ситуацию в аграрном секторе и констатировал в отрасли кризис беспрецедентных масштабов, который привел большинство мелких и средних фермерских хозяйств к грани банкротства", – сказано в заявлении фермерской организации.
Многочисленные кризисы, с которым сталкиваются аграрии
Фермеры отмечают, что с прошлого года агросектор сталкивается с серьезной засухой, ростом цен на необходимые для производства товары на 150-200%, повышением процентов по кредитам в три раза.
"Избыток агропродукции из Украины повлиял на обвал на внутреннем рынке цен на пшеницу, овес, кукурузу, рапс и подсолнечник на 2-4 лея за килограмм. Отметим, что в 2022-2023 сельскохозяйственном году из соседней страны официально импортировали 27 тысяч тонн пшеницы, 51 тысячу тонн кукурузы и 57 тысяч тонн подсолнечника", – подчеркнули в ассоциации.
Фермеры обратили внимание на то, что практически все озвученные в августе 2022 года предложения организации о предоставлении помощи аграриям для преодоления кризисов были проигнорированы ответственными государственными ведомствами.
"Значительная часть фермеров планирует приостановить деятельность. Отмечаем, что в других странах Восточной Европы, где агропроизводители сталкиваются с похожими проблемами, субсидии составляют 200-400 евро на гектар, власти предоставили дополнительную финансовую помощь производителям зерновых масличных культур в суммарном объеме 300 миллионов евро. В то же время Европейская комиссия временно запретила импорт ряда сельскохозяйственных товаров из Украины в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию", – отметили в Forța Fermierilor.
Диалог аграриев с представителями власти
В Ассоциации Forța Fermierilor напомнили, что в феврале-мае инициировали диалог с с новым премьером по вопросу поиска срочных решений для спасения отрасли.
"К сожалению, ни одно наше предложение не было реализовано и все осталось пока на уровне общих обещаний на неопределенное время, а совокупный негативный эффект сейчас уничтожает большую часть мелких и средних фермерских хозяйств", – отметили в организации.
Что требуют молдавские аграрии
Ассоциация Forța Fermierilor требует срочного и конкретного вмешательства со стороны государства в решение проблем сельскохозяйственной отрасли. "Настаиваем, чтобы проблемы агропроизводителей из Республики Молдова обсудили на саммите Европейского экономического сообщества, который пройдет в нашей стране 1-2 июня", – отметили в Forța Fermierilor.
Организация дала правительству Молдовы срок до 3 июня, чтобы кабмин взял на себя ответственность за следующие требования фермеров:
-предоставить мелким и средним фермерским хозяйствам не позднее 1 августа 2023 года компенсаций расходов на производство в размере 3000 леев за гектар (сельхозкультуры первой группы – пшеница, овес, рапс и прочее);
-временно ограничить решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям импорта в Молдову пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины с учетом в условиях, когда Еврокомиссия продлит это ограничения для стран Восточной Европы после 5 июня;
-обязать порт в Джурджулештах в период 31 июля - 31 декабря 2023 года экспортировать агпродукцию исключительно молдавского происхождения;
-выплатить до 1 июля 2023 года всех задолженностей по субсидиям за 2022 год;
-изменить (с вступление до 10 июня 2023 года) закона о программе возмещения НДС с тем, чтобы эта программа была продлена до конца года и увеличено число бенефициаров и выплачиваемых сумм.
"Надеемся, что что это предупреждение будет услышано и будут приняты быстрые меры в целях спасения сельскохозяйственной отрасли от коллапса. В противном случае объявляем на 7 июня массовый протест нон-стоп фермеров со всей страны с возможной блокировкой основных трасс и маршем сельхозтехники в сторону Кишинева", – сказано в заявлении Forța Fermierilor.