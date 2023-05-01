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Молдавские аграрии грозят массовым протестом и перекрытием дорог

Молдавские аграрии грозят массовым протестом и перекрытием дорог
фото: publika.md

Ассоциация Forța Fermierilor ("Сила фермеров") объявила, что если со стороны молдавских властей не будут приняты срочные меры по спасению сельскохозяйственной отрасли от коллапса, то 7 июня аграрии выйдут на безостановочный протест, сообщает sputniknews.ru

"Совет ассоциации Forța Fermierilor на заседании 17 мая при участии представителей практически всех районов страны рассмотрел текущую ситуацию в аграрном секторе и констатировал в отрасли кризис беспрецедентных масштабов, который привел большинство мелких и средних фермерских хозяйств к грани банкротства", – сказано в заявлении фермерской организации.

Многочисленные кризисы, с которым сталкиваются аграрии

Фермеры отмечают, что с прошлого года агросектор сталкивается с серьезной засухой, ростом цен на необходимые для производства товары на 150-200%, повышением процентов по кредитам в три раза.

"Избыток агропродукции из Украины повлиял на обвал на внутреннем рынке цен на пшеницу, овес, кукурузу, рапс и подсолнечник на 2-4 лея за килограмм. Отметим, что в 2022-2023 сельскохозяйственном году из соседней страны официально импортировали 27 тысяч тонн пшеницы, 51 тысячу тонн кукурузы и 57 тысяч тонн подсолнечника", – подчеркнули в ассоциации.

Фермеры обратили внимание на то, что практически все озвученные в августе 2022 года предложения организации о предоставлении помощи аграриям для преодоления кризисов были проигнорированы ответственными государственными ведомствами.

"Значительная часть фермеров планирует приостановить деятельность. Отмечаем, что в других странах Восточной Европы, где агропроизводители сталкиваются с похожими проблемами, субсидии составляют 200-400 евро на гектар, власти предоставили дополнительную финансовую помощь производителям зерновых масличных культур в суммарном объеме 300 миллионов евро. В то же время Европейская комиссия временно запретила импорт ряда сельскохозяйственных товаров из Украины в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию", – отметили в Forța Fermierilor.

Диалог аграриев с представителями власти

В Ассоциации Forța Fermierilor напомнили, что в феврале-мае инициировали диалог с с новым премьером по вопросу поиска срочных решений для спасения отрасли.

"К сожалению, ни одно наше предложение не было реализовано и все осталось пока на уровне общих обещаний на неопределенное время, а совокупный негативный эффект сейчас уничтожает большую часть мелких и средних фермерских хозяйств", – отметили в организации.

Что требуют молдавские аграрии

Ассоциация Forța Fermierilor требует срочного и конкретного вмешательства со стороны государства в решение проблем сельскохозяйственной отрасли.
"Настаиваем, чтобы проблемы агропроизводителей из Республики Молдова обсудили на саммите Европейского экономического сообщества, который пройдет в нашей стране 1-2 июня", – отметили в Forța Fermierilor.

Организация дала правительству Молдовы срок до 3 июня, чтобы кабмин взял на себя ответственность за следующие требования фермеров:

-предоставить мелким и средним фермерским хозяйствам не позднее 1 августа 2023 года компенсаций расходов на производство в размере 3000 леев за гектар (сельхозкультуры первой группы – пшеница, овес, рапс и прочее);

-временно ограничить решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям импорта в Молдову пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины с учетом в условиях, когда Еврокомиссия продлит это ограничения для стран Восточной Европы после 5 июня;

-обязать порт в Джурджулештах в период 31 июля - 31 декабря 2023 года экспортировать агпродукцию исключительно молдавского происхождения;

-выплатить до 1 июля 2023 года всех задолженностей по субсидиям за 2022 год;

-изменить (с вступление до 10 июня 2023 года) закона о программе возмещения НДС с тем, чтобы эта программа была продлена до конца года и увеличено число бенефициаров и выплачиваемых сумм.

"Надеемся, что что это предупреждение будет услышано и будут приняты быстрые меры в целях спасения сельскохозяйственной отрасли от коллапса. В противном случае объявляем на 7 июня массовый протест нон-стоп фермеров со всей страны с возможной блокировкой основных трасс и маршем сельхозтехники в сторону Кишинева", – сказано в заявлении Forța Fermierilor.
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