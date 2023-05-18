Фото из открытых источников : Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев, передаёт ТАСС
"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", - сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.
По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.
"Если они останутся, в Турцию хлынут свыше 10 млн новых переселенцев. Если они останутся, доллар вырастет до 30 лир (сейчас курс доллара к турецкой лире составляет один к 19,7 лиры - прим. ТАСС)", - сказал Кылычдароглу.
Критика Эрдогана
Лидер оппозиции обвинил своего соперника по второму туру выборов главы республики, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, во лжи и махинациях в первом туре голосования, который состоялся 14 мая. "Ложь и клевета омрачили кампанию. Махинации и манипуляции не знают границ", - продолжил Кылычдароглу, добавив, что оппозиция направила в ЦИК страны жалобы на итоги голосования, "имеет на руках подписанные от руки протоколы и будет бороться за каждый голос".
Кылычдароглу, кроме того, отверг обвинения Эрдогана свой адрес о якобы имеющихся у него связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и "организацией ФЕТО", которую власти страны обвиняют в организации попытки переворота в июле 2016 года. "Говорю открыто всем гражданам: я не сидел рядом с террористическими организациями и никогда не сяду с ними за один стол. Я буду честным и буду работать во благо страны", - заверил лидер оппозиции.
"Выборы 14 мая остались позади. 28 мая всем нам предстоит очень важное для нашей нации голосование, когда жителям страны впервые нужно будет сделать выбор между двумя кандидатами и двумя разными мировоззрениями", - сказал Кылыдароглу.
Он призвал всех избирателей принять участие в выборах и сообщил, что на этот раз контроль за голосованием и подсчетом голосов на каждом участке должен будет осуществлять не один наблюдатель от оппозиции, а сразу пять.
О выборах
14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было более 50% голосов, поэтому 28 мая состоится второй тур голосования. Для победы в нем достаточно простого большинства.
По данным турецкого ЦИК, явка на выборах 14 мая составила 88,92%. Наблюдатели ожидают не меньшей явки во втором туре голосования