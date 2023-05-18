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Текущие тарифы на услуги

Текущие тарифы на услуги

Согласно данным Госстата ПМР, за прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 2,49% (с начала года – на 9,69%), сообщает NewsPMR.Com

Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 79.00 руб. (Тирасполь и Бендеры), 89.60 руб. (Рыбница).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 37.50 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 5.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 3.00 руб. (Тирасполь и Бендеры).

За январь-апрель 2023 года стоимость проезда подорожала:
- в международном автобусе (100 км) – на 9,45 руб. (Тирасполь и Бендеры) и 14.80 руб. (Рыбница);
- в междугородном автобусе (50 км) – на 1,50 руб.
На остальных видах транспорта стоимость проезда осталась на прежнем уровне.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 31.90 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.22 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.52 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 4.35 руб. (по республике).

За январь-апрель 2023 года абонентская плата и тарифы на телефонную/мобильную связь повысились:
- абонплата за домашний телефон – на 2.90 руб.;
- базовый тариф телефонного звонка по месту – на 0.02 руб.;
- базовый тариф междугородного телефонного соединения – на 0.06 руб.;
Базовые тарифы мобильной связи по месту и международного телефонного соединения с Россией не изменились.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.92 руб. (Тирасполь), 2.97 руб. (Бендеры), 2.89 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.68 руб. (Тирасполь), 0.45 руб. (Бендеры), 0.35 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 10.99 руб. (Тирасполь), 10.73 руб. (Бендеры), 14.77 руб. (Рыбница).

За январь-апрель 2023 года тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ повысились:
- содержание и ремонт жилищного фонда – 0.27 руб. (Тирасполь), 0.51 руб. (Бендеры), 0.08 руб. (Рыбница);
- наем государственной и муниципальной площади – 0.43 руб. (Тирасполь), 0.05 руб. (Рыбница);
- вывоз мусора – 0.54 руб. (Тирасполь), 0.14 руб. (Бендеры), 0.86 руб. (Рыбница);
Тариф на наем государственной и муниципальной площади в г. Бендеры остался на прежнем уровне.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).

Стоимость коммунальных услуг в 2023 году по республике за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией, не изменилась.

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