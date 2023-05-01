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Самый старый пес в мире празднует день рождения

Самый старый пес в мире празднует день рождения
Фото: Daily Mail

Самый старый пес в мире отметил день рождения. Ему пошел 4-ый десяток

Старейшей собаке в мире породы Рафейро-ду-Алентежу по кличке Боби исполняется 31 год. В его честь устраивают вечеринку в Португалии.

Об этом сообщает Daily Mail.

В эти выходные собака насладится традиционной португальской вечеринкой на семейной ферме в селе Конкейрос, где она родилась.

На праздник приглашены около 100 человек, некоторые из них прилетят из других стран. Гостей будут угощать мясом и рыбой, а для собаки приготовят отдельный стол с едой.

На празднование также пригласили танцевальную группу, пес примет участие в одном из номеров.

Владелец Боби, Леонель Коста, рассказал Книге рекордов Гиннесса: «У нас было много журналистов, и люди приезжали со всего мира, чтобы сфотографироваться с Боби. Они приехали из всей Европы, а также из США и даже Японии».

В феврале Боби был удостоен титула Книги рекордов Гиннесса как самая старая собака в мире. Несмотря на свой возраст, спокойный и комуникабельный пес все еще достаточно здоров, чтобы играть с четырьмя котами. Члены семьи считают, что секрет его долголетия состоит в том, что он всегда жил в сельской местности в мирной среде, окруженной природой.

Самый старый пес в мире празднует день рождения
Фото: Daily Mail

У Леонеля в прошлом было несколько собак-долгожителей, в том числе мать Боби, Гира, которая дожила до 18 лет. Когда родился Боби, его хозяину было 8 лет. Мужчина прожил со своим питомцем практически всю жизнь. Коста видит в собаке связь с предыдущими поколениями своей семьи. Он считает Боби особенным, потому что, глядя на него, Леонель вспоминает людей, которые были частью его семьи и, к сожалению, которых уже больше нет.

Леонель описывает его как единственного в своем роде, и он все еще надеется, что Боби станет отцом щенков, поскольку пес является последним из длинного поколения животных. Коста сказал: «Боби был воином на протяжении всех этих лет, только он знает, как он держался, это должно быть нелегко, потому что средняя продолжительность жизни собаки не так высока, и если бы он только говорил, он мог бы объяснить этот успех».

У Боби есть возрастные проблемы со зрением и ходьбой, но это почти не влияет на его жизнь.

В 1992 году пес был зарегистрирован в Ветеринарной медицинской службе муниципалитета Лейрия. Организация подтвердила дату рождения Бобби. Также его возраст подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, авторизованной правительством Португалии и управляемым Национальным союзом ветеринаров.
  • Вчера, 21:19
  • DTV
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