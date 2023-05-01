Ситуация вокруг действующего ещё пока оператора связи Линксервис в Бендерах волнует многих. Не смотря на то, что компания имеет право оказывать услуги до 17 июля текущего года, без какого - либо уведомления демонтированы их рекламные баннеры со всех рекламных площадок.
Приднестровские телеканалы по своему пытаются оградить абонентов "Линксервиса" от панического настроения и призывают оперативно переходить к другим провайдерам.
В связи с появившимися репортажами в СМИ о прекращении деятельности интернет-провайдера в Бендерах, и о выявленных нарушениях этой компанией в части обрезки веток деревьев при прокладке линий связи, руководитель ООО "Линксервис" Наталья Соколова, не только рассказала Днестр ТВ о сложившейся ситуации, но и показала для примера лишь несколько участков в городе, где ветки уже достают провода, не принадлежащие компании "Линксервис".
Пользуясь случаем Наталья Соколова обратилась к абонентам "Линксервиса" и всем, кто переживает за его будущее.