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Линксервис : борьба продолжается

Линксервис : борьба продолжается
фото : dnestr.tv

Ситуация вокруг действующего ещё пока оператора связи Линксервис в Бендерах волнует многих. Не смотря на то, что компания имеет право оказывать услуги до 17 июля текущего года, без какого - либо уведомления демонтированы их рекламные баннеры со всех рекламных площадок.

Приднестровские телеканалы по своему пытаются оградить абонентов "Линксервиса" от панического настроения и призывают оперативно переходить к другим провайдерам.

В связи с появившимися репортажами в СМИ о прекращении деятельности интернет-провайдера в Бендерах, и о выявленных нарушениях этой компанией в части обрезки веток деревьев при прокладке линий связи, руководитель ООО "Линксервис" Наталья Соколова, не только рассказала Днестр ТВ о сложившейся ситуации, но и показала для примера лишь несколько участков в городе, где ветки уже достают провода, не принадлежащие компании "Линксервис".

Пользуясь случаем Наталья Соколова обратилась к абонентам "Линксервиса" и всем, кто переживает за его будущее.




  • Сегодня, 18:57
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