Глава МИДЕИ Нику Попеску высказался о передаче молдавской полиции со стороны Польши шести грузовых самолетов с оружием и боеприпасами.
- МВД лучше предоставить подробности. Мы все должны понять, что функциональной полиции, функциональной армии нужна не только одежда зеленого или другого цвета, не только ботинки, бензин, дизтопливо и автомобили. Силовым институтам необходимо оснащение, в том числе летальное или нелетальное, защитное оборудование. А любая функциональная система безопасности нуждается, в том числе, в оружии, и это имеет решающее значение для способности нашей страны поддерживать мир и спокойствие на нашей территории, - сказал Попеску в одной из передач, сообщает bloknot-moldova.ru.
Польские власти передали Молдове оружие, боеприпасы и оборудование для оснащения республиканской полиции. Такую информацию 1 июня сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
На своей странице в Twitter министр заявил, что суверенная Молдавия якобы столкнулась с внутренней дестабилизацией и нуждается в помощи от Варшавы.
"Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз – два самолета Hercules и четыре самолета CASA оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД", – добавил он.
К своей публикации Каминьский приложил фотографию самолета. На судно погрузили несколько ящиков с оружием и боеприпасами.
Скриншот: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский