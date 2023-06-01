Dnestr.TV

 
0

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Фото: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский

Глава МИДЕИ Нику Попеску высказался о передаче молдавской полиции со стороны Польши шести грузовых самолетов с оружием и боеприпасами.

- МВД лучше предоставить подробности. Мы все должны понять, что функциональной полиции, функциональной армии нужна не только одежда зеленого или другого цвета, не только ботинки, бензин, дизтопливо и автомобили. Силовым институтам необходимо оснащение, в том числе летальное или нелетальное, защитное оборудование. А любая функциональная система безопасности нуждается, в том числе, в оружии, и это имеет решающее значение для способности нашей страны поддерживать мир и спокойствие на нашей территории, - сказал Попеску в одной из передач, сообщает bloknot-moldova.ru.

Польские власти передали Молдове оружие, боеприпасы и оборудование для оснащения республиканской полиции. Такую информацию 1 июня сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

На своей странице в Twitter министр заявил, что суверенная Молдавия якобы столкнулась с внутренней дестабилизацией и нуждается в помощи от Варшавы.

"Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз – два самолета Hercules и четыре самолета CASA оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД", – добавил он.

К своей публикации Каминьский приложил фотографию самолета. На судно погрузили несколько ящиков с оружием и боеприпасами.

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Скриншот: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Фото: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Фото: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Фото: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский

Попеску рассказал, зачем Польша поставила боеприпасы Молдове
Фото: Twitter главы МВД Польши Мариуш Каминьский
  • Сегодня, 10:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна