Румынский президент Клаус Йоханнис планирует, что в текущем году страна присоединится к Шенгенской зоне, так как смогла доказать, что способна защитить собственные границы.
Совет ЕС на уровне глав министерств внутренних дел 8 декабря согласовал присоединение к Шенгену Хорватии, однако в отношении Болгарии и Румынии отложил соответствующие решения, передает sputnik.by.
Австрия заблокировала прием в Шенгенскую зону этих двух стран, уточнив, что они прилагают недостаточные усилия для противодействия нелегальной миграции через собственную территорию. Австрийский канцлер Карл Нехаммер тогда заявил, что нелегальная миграция представляет угрозу безопасности не только для его государства, но для всего Европейского союза.
"Румыния еще раз показала, что полностью соответствует критериям интеграции в Шенгенскую зону, ответственно и эффективно управляя внешними границами", – сказал журналистам Йоханнис.
Он также отметил, что решение в пользу присоединения страны к Шенгенской зоне в текущем году станет очень важным для граждан Болгарии о принадлежности и доверии к данному европейскому проекту.
Президент подчеркнул, что Румыния доказала свою способность защитить внешнюю границу ЕС.
Ранее решение Австрии вызвало жесткую критику в Румынии и Болгарии. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала коалиционное австрийское правительство, пересмотреть свою позицию по вопросу наложенного вето.