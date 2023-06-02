Угроза FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями) включить Россию в черный список будет возрастать по мере сближения России с Ираном. Такое мнение высказал директор Банковского Института НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Василий Солодков.
Фото: binst.hse.ru/директор банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков
«FATF занимается проблемой нелегальных переводов. Один из чемпионов мира по таким переводам — это Иран. Россия с ним пытается устанавливать отношения на уровне Центральных банков. В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает. А чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы. Это даже хуже, чем отключение от SWIFT», — прокомментировал «Новым Известиям» Василий Солодков.
Он также добавил, что это касается не только внешней торговли России, но и рядовых граждан.
«Если страна соблюдает принципы FATF, то она член данной организации. Не соблюдаете — переводов с вами не будет. Как быстро это может произойти — зависит от РФ, а не от кого-то. Смотря как и насколько быстро страна будет укреплять отношения с Ираном и Северной Кореей», — резюмировал Солодков.
Справка: Россия вступила в FATF в 2003 году. Сама Международная группа, созданная для выработки мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, была создана в 1989 году. Члены FATF обязаны соблюдать меры, выработанные данным межправительственным органом.
В закрытых и узкоспециализированных телеграм-каналах планы FATF поставить Россию в один ряд с тремя другими мировыми "изгоями" — Иран, КНДР и Мьянма, обсуждаются в более жесткой риторике, пишет издание.
Экспертное сообщество указывается на то, что бизнес, и это касается не только крупнейших экспортеров, будет парализован — местные комплаенсы, то есть системы внутреннего контроля, начнут блокировать любые транзакции, да и зарубежные партнеры, включая дружественные страны ближнего зарубежья, не захотят рисковать. Авторы телеграмм-каналов тоже утверждают, что ровно такие же последствия ждут и рядовых граждан — перевод денег из России в ту же Грузию или Армению станет невозможным ни через SWIFT, ни через электронные платежи. Усложнятся и операции с криптовалютой (связь с биржами будет потеряна).
Экономист Никита Масленников считает, что с апокалипсическими сценариями спешить все же не стоит.
«Высказываний, что с Россией будут прекращены расчеты, немало, но я думаю, что все-таки есть логика внешнеторговых отношений, внешнеэкономических связей в целом. Что значит заблокированы расчеты? Это значит, что другие страны не получают ни наши энергоносители, ни другие товары. Ни зерна, например. Это более существенные последствия для экономик, чем идти на поводу у очередной инициативы Киева. Думаю, будет много риторики, высказываний, может, даже очень размашистых, но на деле все же логика экономических отношений и целостности большого экономического мира будет, конечно, возобладать», — считает Масленников.
При этом он не исключает, что «неприятности, возможно, будут». И коснутся конкретных банков при проводке платежей, которые можно трактовать как отмывание денег.
«Это, возможно, вызовет особое внимание к акционерам конкретных финансовых институтов и, вероятно, к расширению санкционных списков. Но куда более серьезными считаю раздающиеся голоса по поводу того, что Россию нужно объявить спонсорам терроризма. Пока эта тема требует максимум осторожности в оценках», — резюмировал Масленников.
Профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган так же считает, что спешить с выводами не стоит и уточняет причины, по которым FATF не решиться вносить РФ в черный список.
Коган отмечает, что затруднение торговли с Россией особенно негативно для Индии и Китая. Включение РФ в список "изгоев" к тому же ограничит предложение нефти на рынке, может привести к скачку цен, который еще сильнее разгонит инфляцию.
«Вероятность включения в черный список низкая, потому что решение может быть блокировано странами, которым это не выгодно. У многих стран большой товарооборот с Россией, а также долгосрочные совместные проекты. Товарооборот с Китаем — $24 млрд. Россия — крупнейший поставщик вооружения в Индию. Россия — крупнейший поставщик угля в Южную Корею. Вывод: многие другие страны заинтересованы в продолжении торговли с Россией, поэтому будут настаивать на компромиссных вариантах. Например, включив Россию в серый список, FATF покажет, что предпринял действия, но никак не навредит мировой торговле», — комментирует Евгений Коган.
Как все начиналось Международная организация FATF, которая в глобальном масштабе борется с отмыванием денег, выступила с заявлением ровно через год после начала СВО.
«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. FATF приняла решение о приостановлении членства РФ», — сообщалось в заявлении и уточнялось, что Россия «по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов FATF».
До того, как над финансовой системой России возникла такая угроза, глава минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что Киев призвал FATF не только исключить Россию из Международной группы, но и внести ее в черный список. Ровно с таким же требованием выступал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Серьезность угрозы подтверждает тот факт, что Россия начала искать союзников и обратилась к Индии. Как накануне сообщал Bloomberg, Москва предупредила Индию о «каскаде непредсказуемых и негативных последствий», если FATF начнет действовать, то есть усилит изоляцию РФ и нанесет удар по ее международному статусу.
По данным Bloomberg, Россия перечислила Индии проекты, которые могут оказаться под угрозой. Это поставки российского вооружения и военной техники, сотрудничество «Роснефти» и индийской нефтегазовой компании Nayara Energy; энергетическое и технологическое сотрудничество по индийской АЭС «Куданкулам»; договор «РЖД Логистики» и Container Corporation of India о перевозке грузов в рамках развития коридора Север — Юг.
FATF не впервые получает обращение с просьбой «прищучить» Россию. В 2006 году Грузия просила Международную организацию применить санкции в связи с незаконной деятельностью ряда российских банков в Абхазии. Обращение тогда прозвучало из уст грузинского премьер-министра Зураба Ногаидели.
Также правительство Грузии тогда направило письма ряду западных стран, в которых говорилось, что «российские банки активно сотрудничают с действующими в Абхазии нелегальными финансовыми институтами, не имеющими лицензий Национального банка Грузии на банковскую деятельность».
Грузинский премьер тогда заявлял, что через российские банки происходит перечисление сумм, «полученных от реализации наркотиков на территории Абхазии, трефикинга (торговля людьми, прим. Ред.) и торговли оружием с целью отмывания денег и возможного финансирования терроризма».
Но после демарша Грузии Россия не обращалась к другим странам с перечислением аргументов в пользу продолжения сотрудничества с РФ. Да и сама FATF не делала громких заявлений о приостановке членства РФ.