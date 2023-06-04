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Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили

Белоруссия и Китай будут вместе производить электромобили
Фото: auto.ria.com

Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР.

"Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий", - рассказал Червяков, видеофрагмент речи которого опубликовала в воскресенье пресс-служба белорусского правительства, сообщает ria.ru.

Министр также сообщил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта "Минск", достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР.

Минск и Пекин также договорились о развитии совместных проектов по подготовки кадров в сфере здравоохранения, а также производству медоборудования и фармацевтической продукции.
  • Вчера, 22:47
  • DTV
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