Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей на территории Белоруссии, заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР.
"Ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий", - рассказал Червяков, видеофрагмент речи которого опубликовала в воскресенье пресс-служба белорусского правительства, сообщает ria.ru.
Министр также сообщил, что в ходе визита решены вопросы обеспечения оборудованием Национального аэропорта "Минск", достигнуты договоренности по поставкам 15 железнодорожных локомотивов и об увеличении в 4 раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в КНР.
Минск и Пекин также договорились о развитии совместных проектов по подготовки кадров в сфере здравоохранения, а также производству медоборудования и фармацевтической продукции.