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Эрдоган обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО

Эрдоган обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО
Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган примет в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на Anadolu.

Встреча пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в закрытом для СМИ режиме. Ее начало запланировано на 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Стороны главным образом обсудят процесс вступления Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Анкару в субботу, 3 июня, для участия в церемонии приведения к присяге переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

1 июня агентство ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что правительство Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до июльского саммита альянса. По данным агентства, главное требование Турции было выполнено. Правительство Швеции приняло поправки в антитеррористическое законодательство.

Столтенберг на этой неделе уже говорил с Эрдоганом и подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе вступления Швеции.

Как известно, протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция.
  • Вчера, 22:54
  • DTV
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