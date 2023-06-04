Президент Турции Тайип Эрдоган примет в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на Anadolu.
Встреча пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в закрытом для СМИ режиме. Ее начало запланировано на 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Стороны главным образом обсудят процесс вступления Швеции в НАТО.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Анкару в субботу, 3 июня, для участия в церемонии приведения к присяге переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
1 июня агентство ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре сообщило, что правительство Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до июльского саммита альянса. По данным агентства, главное требование Турции было выполнено. Правительство Швеции приняло поправки в антитеррористическое законодательство.
Столтенберг на этой неделе уже говорил с Эрдоганом и подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе вступления Швеции.
Как известно, протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция.