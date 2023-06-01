Развитие туристической сферы в Приднестровье – одно из направлений Стратегии развития республики на 2019-2026 гг. По указу Президента ПМР 2023-й был объявлен Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма.
Разработан большой план мероприятий по развитию сельского туризма. В их числе и проводимые Агентством по туризму ПМР информационные туры для туроператоров, гидов и работников туристических информационных центров из Молдовы, пишет novostipmr.com.
Так, в мае состоялось два выезда: по достопримечательностям Рыбницкого и Каменского районов. Гостей познакомили с историческими местами, а также рассказали о возможностях комфортного размещения туристов на ночлег.
В планах гидов, принимавших участие в инфотурах, — включить посещение туристических объектов Каменского и Рыбницкого районов Приднестровья в свои предложения для туристов из Молдовы и других стран.