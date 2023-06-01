Dnestr.TV

 
0

Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
фото : Автострада/Facebook

Молдова и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь. Об этом заявила президент республики Майя Санду в понедельник на пресс-конференции, посвященной прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества, передаёт ТАСС

"Согласно договоренностям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуцы - Ямполь", - сказала Санду.

В мае 2022 года правительство Молдовы уже утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить этот мост.

В решении кабмина говорилось, что дорожное сооружение длиной 641 м соединит Молдову с шоссе между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна