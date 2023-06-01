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Приднестровский вопрос обсуждают в Берлине. Что рассказал Серебрян

Приднестровский вопрос обсуждают в Берлине. Что рассказал Серебрян
фото : newsmaker.md

Вопрос урегулирования приднестровского конфликта обсуждают в Берлине. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что с 4 по 7 июня участвует в круглом столе под эгидой Немецкого общества внешней политики (DGAP).

В обсуждениях участвуют официальные лица и эксперты из нескольких стран, сообщает newsmaker.md

«Я также проведу консультации с коллегами из Федерального министерства иностранных дел и Федеральной канцелярии по последним и ожидаемым событиям в приднестровском вопросе», — рассказал Серебрян.

Немецкое общество внешней политики — некоммерческая организация. «Общество является независимым, беспартийным и не связан с какими-либо особыми интересами», говорится на сайте организации. Эксперты DGAP предоставляют лицам, принимающим решения в политике, бизнесе и гражданском обществе, стратегические рекомендации на основе своих исследований в области внешней политики.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 1 июня на саммите Европейского политического сообщества, что приднестровский вопрос не помешает Молдове вступить в ЕС.

«Молдове предстоит самостоятельно решить, что делать с приднестровским регионом. Кипр стал членом ЕС, несмотря на территориальные проблемы. И Молдова может сделать то же самое», — заявил Боррель.
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