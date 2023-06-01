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В три раза больше Франции: огромный плавучий "мусорный остров" дрейфует в океане

В три раза больше Франции: огромный плавучий "мусорный остров" дрейфует в океане
фото: скриншот/YouTube | Пятно настолько велико, что практически невозможно правильно подсчитать количество мусора в океане

Министр охраны окружающей среды Австралии Таня Плиберсек выступила с резким предупреждением о том, что количество мусора, попадающего в океаны, утроится к 2040 году. Об этом пишет Daily Star.

Результатом такого прогноза может быть потенциальное увеличение Великого тихоокеанского мусорного пятна, которое уже в три раза больше Франции, передаёт focus.ua

Министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек выступила с предупреждением в парламенте страны на этой неделе, заявив, что мир достиг критической точки. Сейчас необходимо взять себя в руки, чтобы не пострадать от разрушительных последствий.

"Если мы этого не сделаем… количество пластика, попадающего в океан, утроится к 2040 году, а к 2050 году его будет больше чем рыбы", — сказала она.

Она рассказала об ущербе, нанесенном окружающей среде Великим тихоокеанским мусорным пятном. Массивная куча мусора занимает 1,5 миллиона квадратных километров Тихого океана и связана с глубокой угрозой экосистеме океана.

"Морские птицы глотают крышки от бутылок, прищепки для одежды и крышки от ручек. Ученые обнаружили мертвых птенцов с 200 кусочками пластика в пищеварительной системе", — сказал министр.

Пятно настолько велико, что практически невозможно правильно подсчитать количество вредного мусора в океане.

Она добавила, что "заплатка" постепенно продвигает вредные отходы в сторону Австралии, вызывая глубокую озабоченность по поводу их воздействия на окружающую среду.
  • Сегодня, 12:21
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