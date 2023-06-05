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Moldovagaz запросило правительство о снижении тарифов на треть

Moldovagaz запросило правительство о снижении тарифов на треть
фото : news.ungheni.org

АО Moldovagaz направило сегодня, 5 июня, запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) о снижении тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам на 2023 год. Согласно расчетам граждане могут платить на 36,8% меньше, чем сейчас.

Глава компании Вадим Чебан обосновывал это тем, что стоимости импортируемого голубого топлива уменьшилась на треть — до $ 653 за 1 тыс. куб. м, сообщает eadaily.com

«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное снижение закупочных цен на природный газ, который, согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, приобретается АО Moldovagaz для потребителей правого берега Днестра у АО Energocom», — уточнили в акционерном обществе.

Тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

«Данное решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком», — уверяют в Moldovagaz.

Напомним, в холодный период года правительство частично компенсировало тариф, в зависимости от степени уязвимости потребителей. Однако с 1 апреля 2023 года компенсации перестали предоставлять.

В мае премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти будут рассматривать вопрос о снижении тарифа на природный газ, поскольку правительство намерено его закупать по более дешевой цене.

В настоящее время РМ закупает энергоресурсы у европейских поставщиков, получаемый российский газ направляется в Приднестровье. Это необходимо для того, чтобы расположенная там Молдавская ГРЭС могла вырабатывать 95% потребностей Молдовы в электроэнергии.

Как сообщало EADaily , власти Молдовы рассчитывают на стратегическое партнерство с Азербайджаном в энергетическом секторе, в частности, на приобретение каспийского газа по доступной цене.

Об этом на днях говорила президент РМ Майя Санду со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В 2022 году молдавская правительственная делегация посетила Баку, где подтвердила готовность приобрести 300 миллионов кубометров.

  • Сегодня, 12:28
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