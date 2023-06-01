Парламент принял сразу в двух чтениях изменения в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».
Список получателей в Приднестровье государственной субсидии на полную или частичную оплату кредита и процентов по нему на приобретение жилья расширен. В него добавили представителей ряда силовых ведомств, а также аттестованных сотрудников налоговых органов Министерства финансов. Планируется, что еще 72 молодых специалиста получат возможность взять субсидию на жилье. Это 48 военнослужащих МГБ ПМР, 14 военнослужащих Государственной службы охраны ПМР, 10 налоговиков Минфина ПМР, передаёт пресс-служба ВС ПМР
«Комитет рассмотрел данную законодательную инициативу, внесенную Президентом, поддержал ее, учитывая наличие резерва в Фонде поддержки молодежи в размере 15 миллионов и остатка средств в размере 7 миллионов, оставшихся от прошлого года. Однако не все категории граждан могут приобрести жилье с учетом того механизма, который имеется при реализации данного проекта закона, поэтому просим поддержать. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и будет учтен при принятии бюджета с учетом резерва и остатков, дополнительные средства на его реализацию не требуются», - отметил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Сергей Чебан.
Предполагается, что денежные средства на предоставление государственных субсидий будут включены в проект закона «О республиканском бюджете на 2024 год», закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» вступит в силу 1 января 2024 года.
Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» был принят Верховным Советом в феврале 2020 года. В 2022 году, по данным ПРБ, 76 молодых семей на основании жилищных сертификатов получили кредиты в объеме 17,6 млн. рублей. Категории получателей госсубсидии постоянно расширяются.
Согласно закону, на данный момент право на предоставление государственной субсидии имеют:
- медицинские работники с высшим медицинским образованием (врачи) и со средним медицинским образованием, работающие в организациях здравоохранения государственной и местной системы здравоохранения;
- медицинские сестры, работающие в государственных (муниципальных) специальных (коррекционных) организациях образования;
- педагоги, работающие в государственных (муниципальных) дошкольных и общеобразовательных организациях образования, организациях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования, в центрах реабилитации;
- офицерский состав Вооруженных сил ПМР;
- участковые инспекторы милиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции, сотрудники изоляторов временного содержания и конвойных подразделений административных служб милиции, сотрудники дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающие вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции ПМР, военнослужащие внутренних войск Министерства юстиции ПМР и судебные исполнители;
- руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) библиотеках;
- руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) дворцах и домах культуры;
- работники муниципальных учреждений социальной службы.
С января 2024 года возможность получить госсубсидию будет у военнослужащих МГБ и ГСО ПМР, а также у сотрудников налоговых служб Минфина.
Целью расширения категорий получателей государственной субсидии является стимулирование кадров, повышение их мотивации и удержание специалистов в республике.