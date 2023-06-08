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Молдавская сторона в очередной раз срывает работу Объединённой контрольной комиссии

Молдавская сторона в очередной раз срывает работу Объединённой контрольной комиссии
фото : novostipmr.com

Молдавская сторона в очередной раз срывает работу Объединённой контрольной комиссии - руководящего органа миротворческой операции. Препоны ставятся даже при обсуждении технических вопросов.

Так, 8 июня, на заседании российская делегация попросила включить в состав ОКК своего нового временного представителя. Предыдущий – Алексей Макаров – уехал в связи с окончанием своего срока службы. Пока приедет новый, попросили заменить его действующим членом Объединенного военного командования, старшим воинским начальником Дмитрием Сорокиным. По правилам, от каждой стороны (от России, Приднестровья и Молдовы) должно быть по 2 члена. Тогда решения ОКК имеют законную силу, сообщает novostipmr.com

«Согласно правилам – кворум 2 человека от каждой стороны. Мы должны обеспечить соблюдение этого кворума, чтобы мы просто могли собираться и принимать решения. У нас нет другой кандидатуры, нет возможности представить другого представителя в комиссию. Мы приняли решение, оно не противоречит ни нашим документам, ни существующей практике. Это решение почему-то было встречено в штыки молдавской делегацией», – прокомментировал журналистам глава российской делегации в ОКК Александр Андреев.

Российская сторона направила в адрес ОКК официальное обращение – от посла РФ в Молдове. В документе подчёркивают: мера вынужденная и временная. Как только военный атташе сможет провести ротацию, а новый представитель от РФ – прибыть в Молдову и получить соответствующую аккредитацию на работу, то всё вернётся на круги своя.

Но молдавская делегация навстречу не пошла. Аргументы – член Объединённого военного командования (ОВК) не может быть одновременно и членом Объединённой контрольной комиссии (ОКК). Позиция всей делегации от Молдовы – совмещение этих двух постов невозможно, старший военачальник может быть либо в одной ипостаси, либо в другой. Доводы приднестровской делегации о том, что ОВК изначально подчиняется ОКК, тоже в зачёт не пошли.

«Мы обратились к молдавской стороне: объясните свою позицию с точки зрения рабочих документов ОКК. На что вы ссылаетесь, почему отказываете в назначении нового члена делегации от РФ? На это никаких аргументов не последовало. Молдавская сторона идёт открыто на срыв работы ОКК как целостного органа управления миротворческой операции», – сказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.

Приднестровцы напомнили: такое совмещение в работе ОКК уже было. В начале 2000-х годов российский полковник Анатолий Зверев 12 лет как раз-таки совмещал обе должности.

«Никаких запретов в документах ОКК на такое совмещение нет, но тем не менее это почему-то вызвало несогласие молдавской делегации и это решение не было принято. На наш взгляд, такое поведение носило деструктивный характер и оно ставит под угрозу ритмичную работу ОКК», – сказал Андреев.

Молдавская сторона считает, что то было исключение из правил и повторяться оно не должно, ибо тогда уже станет общепринятой нормой. В качестве контраргумента предложила работать в упрощённом варианте: когда от делегации может быть и 1 представитель вместо положенных 2. Мол, такая практика была в 2017-м и ничего, работали же…

«Это был, скажем, опыт не совсем продуктивный.. Тогда тоже ждали представителя от РФ, который должен был прибыть, но длительное время не прибывал. И тогда также было обращение посла РФ в ОКК, но вопрос ставился таким образом: чтобы временно, определённый какой-то период проводить не заседания ОКК, а какие-то совещательные собрания с заслушиванием докладов ОВК и принятием соответствующих организационных решений в рамках миротворческой операции», – напомнил Олег Беляков.

В итоге так оно и получилось: ни подписанных докладов ОВК, ни принятия серьёзных решений. Но если тогда такой формат работы был хоть и относительно, но приемлем, то сейчас – совершенно нет.

«Это было временной мерой, и то во время нее достаточно длительный период молдавская сторона не посещала заседания ОКК. И мы проводили с РФ исключительно совещание, где заслушивали доклады ОВК и устно принимали их к сведению, не составляя каких-либо протоколов по этому поводу. Поэтому эта мера контрпродуктивна, особенно в этих условиях, то есть, если возникает какая-то чрезвычайная ситуация, ни российская, ни приднестровская, ни молдавская стороны не смогут принять соответствующих организационных высококвалифицированных решений, поскольку у них не будет на это полномочий», – добавил глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.

По итогу к консенсусу стороны не пришли. Молдавская делегация демонстративно покинула заседание. К обсуждению вопроса вернутся в следующий четверг.
  • Вчера, 19:07
  • DTV
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