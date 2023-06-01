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В МИД состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

В МИД состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста
фото : mid.gospmr

В приднестровском внешнеполитическом ведомстве 8 июня состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с Главой делегации Международного Комитета Красного Креста в РМ Дорис Эль Дуэйхи. Во встрече также приняли участие представители МККК Дипали Гаур и Азат Доскожаев.

Приветствуя гостей, Виталий Игнатьев подчеркнул, что для Приднестровья международное сотрудничество в социально-гуманитарной сфере имеет большое значение, и в этом контексте позитивно оценил динамику развития двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба МИД ПМР

В свою очередь Дорис Эль Дуэйхи поблагодарила приднестровскую сторону за системное содействие деятельности организации на территории республики, а также проинформировала о текущих проектах Международного Комитета Красного Креста, реализуемых в Приднестровье, и о дальнейших планах. В частности, были обсуждены возможности проведения тренингов для приднестровских специалистов по вопросам международного гуманитарного права и работников медицинской сферы. Министр особо отметил востребованность практической поддержки Приднестровья со стороны МККК.

В рамках дискуссии собеседники также обменялись мнениями относительно текущего регионального контекста и молдо-приднестровских взаимоотношений. Министр указал на ряд деструктивных шагов Молдовы, существенно ухудшающих социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Приднестровье, акцентировав внимание на проблемы с импортом в ПМР лекарств и медицинского оборудования, включая вопиющий факт задержания РМ комплектующих для компьютерного томографа.

В МИД состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста

В МИД состоялась встреча с делегацией Международного Комитета Красного Креста
фото : mid.gospmr
  • Вчера, 19:26
  • DTV
  • Просмотров: 56
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