В приднестровском внешнеполитическом ведомстве 8 июня состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с Главой делегации Международного Комитета Красного Креста в РМ Дорис Эль Дуэйхи. Во встрече также приняли участие представители МККК Дипали Гаур и Азат Доскожаев.
Приветствуя гостей, Виталий Игнатьев подчеркнул, что для Приднестровья международное сотрудничество в социально-гуманитарной сфере имеет большое значение, и в этом контексте позитивно оценил динамику развития двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба МИД ПМР
В свою очередь Дорис Эль Дуэйхи поблагодарила приднестровскую сторону за системное содействие деятельности организации на территории республики, а также проинформировала о текущих проектах Международного Комитета Красного Креста, реализуемых в Приднестровье, и о дальнейших планах. В частности, были обсуждены возможности проведения тренингов для приднестровских специалистов по вопросам международного гуманитарного права и работников медицинской сферы. Министр особо отметил востребованность практической поддержки Приднестровья со стороны МККК.
В рамках дискуссии собеседники также обменялись мнениями относительно текущего регионального контекста и молдо-приднестровских взаимоотношений. Министр указал на ряд деструктивных шагов Молдовы, существенно ухудшающих социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Приднестровье, акцентировав внимание на проблемы с импортом в ПМР лекарств и медицинского оборудования, включая вопиющий факт задержания РМ комплектующих для компьютерного томографа.