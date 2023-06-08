МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России. Об этом Бухарест заявил сегодня, 8 июня, отметив, что данное решение продиктовано желанием сократить дипломатический и административный персонал миссии и уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.
Таким образом, уточняет внешнеполитическое ведомство, российская сторона должна сократить 21 дипломата и 30 представителя административного персонала, сообщает eadaily.com
«Российская сторона была проинформирована о том, что у нее есть не более 30 дней на выполнение решения румынской стороны. Если этот срок не будет соблюден, МИД Румынии примет меры по реализации решения путем отзыва аккредитации некоторых членов дипломатического и административно-технического персонала Российской Федерации в Румынии», — предупредил Бухарест.
Напомним, в феврале Румыния объявила, что приостанавливает деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте. В решении румынских властей подчеркивалось, что «своими действиями Центр непоправимо отошел от естественных целей укрепления культурных связей и превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений Российской Федерации на Украине».
О сокращении числа российского диппредставительства говорят и в соседней Молдове. Лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу недавно заявил о том, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) должно сделать анализ и предоставить информацию о количестве дипмиссии и «тогда мы увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа „икс“ дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги».
Напомним, в Республике Молдова, а точнее на территории Приднестровья, проживает более 250 тысяч граждан России. Их обслуживает выездной консульский пункт. В Тирасполе неоднократно констатировали, что он не справляется с потоком обращения граждан и неоднократно просили МИД РФ усилить его сотрудниками и техникой.
Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.
Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел (МИД) в четверг, 8 июня.
«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве «РИА Новости».