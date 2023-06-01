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В Молдове владельцы авто с иностранными номерами смогут растаможить их со скидкой 70%

В Молдове владельцы авто с иностранными номерами смогут растаможить их со скидкой 70%
фото : newsmaker.md

Парламент Молдовы 8 июня одобрил в первом чтении поправки в Таможенный кодекс и другие законы, согласно которым владельцы транспортных средств, срок эксплуатации которых не превышает семи лет, и которые зарегистрированы за границей или в Приднестровье, смогут растаможить их со скидкой 70%. Авторы поправок — депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS), передаёт newsmaker.md

Как отметил один из авторов поправок, нынешняя ставка акциза для таких автомобилей завышена. А по данным властей, сейчас на территории Молдовы находится около 180 тыс. автомобилей с иностранными номерами.

Также, согласно поправкам, ввезенные в Молдову до 1 января 2023 года, но уже уничтоженные или распроданные на запчасти авто, необходимо будет исключить из информационной системы Таможенной службы после уплаты ввозной пошлины в размере в размере 15 тыс. леев.

Авторы также отмечают, что с 1 января 2024 года вступает в силу новый Таможенный кодекс, согласно которому транспортное средство с иностранными номерами может находиться на территории Молдовы не больше 180 дней в год.

  • Вчера, 20:20
  • DTV
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