В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, которые пропали после крушения самолета около 40 дней назад. Об этом 10 июня сообщил президент страны Густаво Петро.
К поискам были привлечены несколько собак. Процесс проходил тяжело, люди каждый день рисковали встретиться с опасными животными и ядовитыми растениями. Спасатели были постоянно мокрыми с головы до ног. Они могли столкнуться и с участниками вооруженных группировок. Собак отправляли в заросли, куда не могли пройти люди. В одно из таких мест послали и Уилсона, который на какое-то время пропал. Через некоторое время собака вышла к людям и остановилась на расстоянии 30-40 метров, пишет mir24.tv
По словам Вильегаса, давшего интервью BluRadio, пес смотрел на поисковиков словно хотел что-то сказать, а потом снова скрылся в джунглях. Собака нашла детей и какое-то время была вместе с ними. Но когда спасатели обнаружили ребят, пса уже рядом не было. Он пропал.
Выжившим детям 13, 9, 4 и 1 год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206. В джунглях они пробыли 40 дней, после чего их нашли живыми. Несколько недель они жили в шалашах из листьев и палок, которые скрепили резинками для волос. У всех сильное обезвоживание. Они пострадали от укусов тропических насекомых.
Лайнер Cessna 206 летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны. После сообщения об отказе двигателя он подал аварийный сигнал. Инцидент произошел 1 мая. После более чем 370 часов поисковых работ самолет нашли. На борту обнаружили тело пилота, а шесть пассажиров, в том числе четырех детей, нигде не было. Позже были найдены еще два тела. Пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи выжить не удалось.