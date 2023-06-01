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Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

Американский финансист Джордж Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну Александру, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, в декабре совет директоров фондов 92-летнего Сороса "Открытое общество" выбрал его сына Александра председателем, сообщает tass.ru

Таким образом 37-летний Алекс сменил на этом посту своего отца. Также он занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос - единственный член семьи в инвестиционном комитете, который контролирует Soros Fund Management - фирму, управляющую средствами фонда и семьи. По словам представителя бизнесмена, в ближайшие годы большая часть из $25 млрд будет направлена в фонд "Открытое общество". При этом около $125 млн будет предназначено для комитета политических действий.

Как пишет издание, были те, кто сомневался, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью он сказал, что "принципиально" не хотел бы, чтобы фонд "перешел в руки одного из детей". По оценке финансиста, фондом должен управлять тот, "кто лучше для этого подходит". Тем не менее Алекс завоевал доверие отца, поскольку часто подменял его в поездках в офисы организации по всему миру. "Он это заслужил", - добавил Джордж Сорос.

В своем первом интервью после избрания на пост председателя организации Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку сам он "более политически активный", чем отец. Алекс сказал газете, что взгляды его и его отца совпадают, но при этом отметил, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты. Также бизнесмен заявил, что его беспокоит возможность переизбрания Дональда Трампа на должность президента США по итогам выборов 2024 года. "Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать", - добавил он.

По данным издания, Алекс Сорос встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и лидерами государств - президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьером Канады Джастином Трюдо. Газета пишет, что фонд Сороса "Открытое общество" направляет около $1,5 млрд в год группам, которые отстаивают права человека и занимаются продвижением демократии в разных странах. Сорос также выделяет средства университетам и образовательным организациям.

В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.

  • Сегодня, 12:20
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