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В Кишиневе неизвестный сообщил о бомбе
По данным Генерального инспектората полиции в службу 112 около 18.00 позвонил мужчина, который сообщил, что Торговый центр и Железнодорожный вокзал заминированы, передает diez.md.
На вокзал и в торговый центр отправились спасатели и полиция.
В полиции на момент публикации материала никак не прокомментировали случившееся.
- Сегодня, 21:02
- DTV
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