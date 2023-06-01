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Диаспора присылает меньше денег: переводы сократились на 5 млн долларов

Диаспора присылает меньше денег: переводы сократились на 5 млн долларов

Выходцы из Молдовы, работающие за границей, отправили домой эквивалент 145 миллионов долларов, что на 5 миллионов долларов меньше в апреле по сравнению с мартом и на 1,4 миллиона долларов меньше, чем в том же месяце 2022 года.

В апреле 2023 года переводы в евро достигли 81,5% по сравнению с 36,1% 10 лет назад. Десять лет назад переводы молдаван осуществлялись в евро, долларах и российских рублях, со ссылкой на bani.md сообщает rupor.md

События на Украине изменили географию переводов, а денежные переводы в российских рублях неуклонно снижались в результате западных санкций. В апреле трансферная ставка составила 0%.

Объем денежных переводов в 2022 году составил 1,7 млрд леев, что на 134 млн долларов больше, чем в 2021 году. Роль денежных переводов во всем мире, а не только в Молдове, заключается в финансировании потребления.

То, что эти денежные переводы не способствовали непосредственно увеличению инвестиций и не превращались в инвестиции, является абсолютно нормальной ситуацией, поскольку основные факторы, определявшие эмиграцию и, соответственно, увеличение денежных переводов, носили социально-экономический характер.

То есть из-за бедности, уехавшие не успели покрыть это потребление из внутренних источников. Соответственно, денежные переводы логически компенсируют этот недостаток дохода на местном уровне.

По данным Международной организации по миграции, более 237 тысяч семей из Республики Молдова получают деньги от родственников, работающих за границей, и почти половина из них полностью зависит от денежных переводов.

В настоящее время за рубежом в Республике Молдова проживает около 1 миллиона граждан.
  • Сегодня, 08:52
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