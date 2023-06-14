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Минсельхозприроды контролирует соблюдение земельного законодательства

Минсельхозприроды контролирует соблюдение земельного законодательства

Государственные инспекторы управления землепользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в мае 2023 года провели 7 плановых и 2 внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства ПМР, сообщает пресс-служба Минсельхоза

По выявленным нарушениям землепользователям выдано одно представление об устранении нарушений земельного законодательства ПМР. Составлены 3 протокола об административных правонарушениях, в том числе:

1 протокол – за самовольное использование земельного участка;

1 протокол – за самовольную переуступку права пользования землей;

1 протокол – за неэффективное и нерациональное использование земельного участка.

Проверки проводились в отношении земель, находящихся в ведении республиканских органов власти.
  • Сегодня, 09:06
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