Государственные инспекторы управления землепользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в мае 2023 года провели 7 плановых и 2 внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства ПМР, сообщает пресс-служба Минсельхоза
По выявленным нарушениям землепользователям выдано одно представление об устранении нарушений земельного законодательства ПМР. Составлены 3 протокола об административных правонарушениях, в том числе:
1 протокол – за самовольное использование земельного участка;
1 протокол – за самовольную переуступку права пользования землей;
1 протокол – за неэффективное и нерациональное использование земельного участка.
Проверки проводились в отношении земель, находящихся в ведении республиканских органов власти.