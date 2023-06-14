Стоимость продовольственных товаров за май 2023 года в Приднестровье выросла более чем на один процент. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 июня 2023 года, сообщает NewsPMR.Com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 72,80 руб. Говядина бескостная – 91,31 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,86 руб. Свинина бескостная – 88,76 руб. Печень куриная, кг – 56,60 руб. Фарш мясной – 65,38 руб. Пельмени – 53,36 руб. Печень говяжья – 97,98 руб. Грудка куриная, кг – 61,01 руб. Куры потрошеные – 43,24 руб. Окорочка куриные – 46,76 руб. Сало – 77,52 руб. Колбаса вареная – 112,95 руб. Сосиски, сардельки – 84,18 руб. Колбаса полукопченая – 141,79 руб. Мясокопчености, кг – 171,98 руб. Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 70,73 руб. Карась свежий – 49,48 руб. Толстолобик свежий – 40,25 руб. Салака – 28,10 руб. Хек – 68,32 руб. Скумбрия – 68,66 руб. Сельдь замороженная – 48,81 руб. Сельдь соленая – 54,36 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,53 руб. Масло сливочно-растительное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 40,32 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29,93 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,42 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,32 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,13 руб. Кефир, 0,5 л – 7,86 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб. Сметана, кг – 55,42 руб. Сметана на рынке, кг – 58,74 руб. Творог, кг – 66,07 руб. Творог на рынке, кг – 60,04 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 147,76 руб. Сыр твердый, кг – 156,56 руб. Брынза на рынке, кг – 91,84 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,89 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,88 руб. Рис шлифованный, кг – 27,49 руб. Крупа манная, кг – 15,62 руб. Крупа гречневая, кг – 31,55 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,32 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,89 руб. Крупа ячневая, кг – 10,44 руб. Крупа перловая, кг – 11,33 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,78 руб. Горох, кг – 14,34 руб. Фасоль, кг – 33,71 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,35 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,09 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 9,45 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 14,63 руб. Лук репчатый, кг – 21,62 руб. Свёкла столовая, кг – 8,53 руб. Морковь, кг – 17,21 руб. Чеснок, кг – 63,09 руб. Яблоки, кг – 10,10 руб. Апельсины, кг – 28,99 руб. Лимоны, кг – 30,68 руб. Бананы, кг – 32,02 руб. Сливы сушёные, кг – 56,02 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 71,89 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 62,87 руб. Сок томатный, л – 25,19 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,11 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 26,03 руб. Соки фруктовые, л – 25,62 руб. Яйца куриные, 10 шт – 20,56 руб. Сахар-песок, кг – 21,94 руб. Шоколад, 100 г – 24,46 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 76,87 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб. Соль пищевая, кг – 10,79 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,52 руб. Лист лавровый, 100 г – 34,30 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 66,62 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,43 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22,89 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,21 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в мае 2023 года подорожали на 1,39% по сравнению с предыдущим месяцем (+2,61% – в мае 2022 года).