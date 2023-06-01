В Минздраве состоялось заседание общественного Совета, на котором обсудили различные актуальные вопросы. Речь, в частности, шла о внеочередной аттестации врачебного персонала и трудностях с импортом лекарств в Приднестровье.
Что касается аттестации, то, как сообщается на сайте министерства, сейчас в этом направлении активно идёт работа. Согласно требованиям каждый специалист для осуществления медицинской деятельности обязан иметь сертификат, который выдаётся после решения комиссии.
Руководитель Минздрава Кристина Албул сообщила, что в медучреждениях республики работают 1 600 врачей. Примерно 500 из них без сертификатов, а это около 30 % от общего числа.
«Через аттестационную комиссию при Министерстве здравоохранения прошли более 200 врачей. Кроме того, около 100 уже сдали на категорию. Остальным было рекомендовано пройти курсы. Через полгода их ожидает повторный контроль», – отметила руководитель ведомства.
В случае если врач откажется либо не подтвердит свои знания сертификатом, ему будет запрещено заниматься медицинской деятельностью.
«Такая система, что в учреждениях трудятся доктора без сертификатов, сложилась в результате кадрового дефицита. Но, несмотря на это, сертификация нужна, ведь это повод повысить свой профессиональный уровень и приобрести новые знания», – отметила министр.
Если говорить о проблеме импорта медикаментов, то трудности здесь возникают из-за изменений в логистике. Кроме того, влияет и внешнеполитический фактор, а именно требование Молдовы ввести перечень разрешённых к ввозу лекарств согласно стандартам РМ.
«Встречи с молдавской стороной не дали результатов. Частично медикаменты отсутствуют в розничной сети. Нам приходится закупать европейские препараты. Поэтому цена возрастает на 30-40%. Аналогичная ситуация возникла и с провозом трубки для компьютерного томографа. Томограф сейчас простаивает. Вся нагрузка по диагностике больных легла на Республиканскую клиническую больницу», – сказала Кристина Албул.
Председатель Ассоциации фармацевтов Приднестровья Валериан Тулгара отметил, что задача организации - предоставить гражданам и лечебным учреждениям лекарства несмотря на все сложности и риски.
«Есть проблемы по линии государственных закупок, но мы работаем в этом направлении, ищем новые механизмы», – сказал руководитель Ассоциации.
Говоря о бесплатном лекарственном обеспечении льготных категорий пациентов, Кристина Албул подчеркнула, что этот вопрос держится на контроле в Правительстве и у Президента.
«После диалогов с председателем Правительства и представителями общественных организаций руководителям лечебных учреждений было дано поручение: участников боевых действий и защитников республики, находящихся на лечении в стационарах, обеспечить лекарствами бесплатно», – отметила глава Минздрава.
На встрече с общественниками говорили и о реализации пилотного проекта по выявлению колоректального рака. Его целью первоначально было тестирование граждан на промышленных предприятиях республики. Но, по словам главного внештатного онколога Минздрава Алины Андреевой, пока люди не проявляют желаемой активности.
«Считаю, что нужно говорить на всевозможных площадках о важности такого скрининга. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости колоректальным раком не только у нас, но и в других государствах. Поэтому важно охватить как можно большее количество людей. Уже закуплено 6 тысяч тестов, будет приобретена и вторая партия. Гражданам не следует пренебрегать такой возможностью, чтобы врачи могли вовремя диагностировать предраковые состояния или онкологию на ранней стадии. Это очень важно», – сообщила главный онколог республики Алина Андреева.
Члены общественного Совета также выступили с инициативой о создании и установлении памятного знака жертвам коронавирусной инфекции. В Приднестровье это заболевание унесло жизни более двух тысяч человек, во всём мире – более шести миллионов.