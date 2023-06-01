Президент провел рабочую встречу с главой Тирасполя. Олег Довгопол доложил руководителю страны о ходе реализации ряда инфраструктурных проектов. Речь шла о реконструкции городского стадиона, бассейна, ледового катка, парка «Победа» и ботанического сада. Обновленные объекты сформируют единый спортивно-досуговый комплекс в одной из центральных частей города. Кроме этого обсудили создание музейного квартала, который станет важной составляющей Екатерининского парка, сообщает пресс-служба главы государства
Тираспольский стадион был передан городу в прошлом году. Ранее он имел статус республиканского и находился в ведении Госслужбы по спорту. Глава столичной администрации рассказал, что разработан поэтапный проект реконструкции данного объекта. По Фонду капвложений в нынешнем году выделено 17 миллионов рублей, предусмотрено и допфинансировние из местного бюджета. В 2023 году за счет этих средств планируется построить парковку по улице Мира и обустроить сектор игровых видов спорта, где будут созданы современные баскетбольные, волейбольные, бадминтонные площадки, а также зона воркаута и сектор для проведения занятий физкультурой со студентами госуниверситета. Ко Дню города – 14 октября 2023 года – планируется завершить реконструкцию ледового катка, расположенного в непосредственной близости к стадиону.
На следующий год запланирована реконструкция главной трибуны стадиона с сохранением ее основы. Три остальные трибуны, признанные непригодными к использованию, будут снесены. Предстоит замена покрытия центрального футбольного поля и строительство подтрибунных помещений с раздевалками, душевыми и тренировочными комнатами. Олег Довгопол также поделился планами на перспективу: есть идея построить крытый комплекс для занятий игровыми видами спорта. Ориентировочный срок воплощения ее в жизнь – 2025-2026 годы. В дальнейших планах также реконструкция парка «Победы», который примыкает к стадиону.
Глава государства подчеркнул востребованность городского стадиона, на площадках которого в любое время года занимается много молодежи. Вадим Красносельский выразил уверенность, что после реконструкции объект приобретет еще большую популярность. Президент отметил, что будет лично курировать ход строительных работ.
В продолжение спортивной темы, глава Тирасполя поделился планами по строительству стадиона на территории общеобразовательной школы №8, расположенной в Кировском микрорайоне. Там предполагается оснастить футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, оборудовать зону отдыха с беседками, установить тренажеры для занятия воркаутом, вокруг стадиона проложить беговые дорожки. Школьники смогут заниматься физкультурой, а жители микрорайона получат возможность тренироваться в комфортных условиях. Олег Довгопол уточнил, что аналогичные проекты реализованы для гуманитарно-математической гимназии (это спортивные площадки Екатерининского парка), а также в микрорайоне «Октябрьский» – в школах №5 и №18. Президент поручил построить подобный стадион в микрорайоне Западный. Это задача на 2024 год. В перспективе спорткомплексы под открытым небом будут обустроены во всех школах республики.
Второй блок объектов, которые обсуждались на совещании у Президента, – досуговые. Глава города представил Президенту обновленный план реконструкции дендропарка. Олег Довгопол заметил, что с появлением тюльпанного и лавандового полей ботанический сад значительно преобразился и стал местом притяжения горожан. Интересен тот факт, что изначально задуманную схему дорожек изменили, отреагировав на предпочтения посетителей дендрария. «Хорошо, что мы в прошлом году не начали мощение дорожек тротуарной плиткой. План поменялся полностью. Люди сами протоптали дорожки там, где им было удобно ходить. В связи с этим мы поменяли полностью схему», – рассказал Олег Довгопол. Глава столичной госадминистрации сообщил, что в нынешнем году в дендропарке облагородят розарий, пешеходные дорожки этого сегмента замостят плиткой, установят скамейки. В парке также планируется высадить хвойные деревья. Президент идею обогатить хвойные насаждения ботанического сада поддержал, подчеркнув, что это решение позволит сохранять привлекательность парковой территории и в зимний период.
Что касается создания Приднестровского республиканского музея, который уже традиционно называют музейным кварталом: проведен большой объем строительных работ, с нуля возводится новое здание. Его каркас готов. Приступили к кровельным работам. «Подрядной организации поставлена задача до 2 сентября выполнить фасадные работы и установить ограждения в стиле Екатерининского парка. Также будут отреставрированы фасады исторических зданий, расположенных в музейном ряду», – проинформировал Олег Довгопол. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году. К внутренним (отделочным) приступят в 2024 году.
Собеседники обсудили и другие проекты, связанные с благоустройством Тирасполя и развитием городской среды. Есть идеи, предложения, наработки, которые будут обсуждаться в рабочем порядке. При принятии решений, связанных с совершенствованием социальной инфраструктуры, важно учитывать запросы граждан, подчеркнул Вадим Красносельский.