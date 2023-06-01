Каждый житель республики с тем или иным вопросом может прийти к представителю руководства Министерства внутренних дел на личную беседу. Для удобства граждан организованы выездные приёмы.
Ежемесячно министр и его заместители по установленному графику будут выезжать в территориальные ОВД. Они готовы выслушать всех, у кого возникла необходимость напрямую обсудить назревшие проблемы или высказать своё мнение о деятельности ведомства.
Главная цель таких встреч – укрепление обратной связи между милицией и населением, повышение доверия приднестровцев к деятельности органов внутренних дел.
На приём необходимо записаться заранее по телефонам территориальных ОВД. В день визита при себе иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба МВД ПМР
С графиком выездных приёмов граждан можно ознакомиться ниже: