В Приднестровье вводится административная ответственность для тех, кто выбрасывает мусор вдоль дорог и за пределами населенных пунктов с транспортных средств, прицепов, мотоблоков и мотокультиваторов. Под мусором в данном случае понимаются отходы производства и потребления. А именно остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства в отношении владельца данного товара.
Нарушителям будет грозить штраф: для граждан – от 368 до 920 рублей, для должностных лиц – от 920 до 1 472 рублей, для юридических лиц – от 4 600 до 6 400 рублей, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
За повторное нарушение штраф будет выше: для граждан – до 1840 рублей, для должностных лиц – до 2 760 рублей, а для юридических лиц – до 7 360 рублей.
«В последнее время участились случаи, когда создаются несанкционированные свалки. То есть люди загружали автомобиль или прицепы и вывозили мусор за город, сваливали его в необорудованном для этого месте. Поэтому в Правительстве по аналогии с нормой, которая имеется в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, подготовили соответствующую инициативу. Штрафы достаточно высокие. Поэтому мы бы просили граждан не нарушать законодательство и выбрасывать мусор в специально оборудованных для этого местах», – прокомментировала председатель Комитета по законодательству и защите прав граждан, вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
Составлять административные протоколы о таком правонарушении будут сотрудники органов внутренних дел, а рассматривать их и принимать решение о наложении административных взысканий – административные комиссии при городских и районных госадминистрациях и администрациях сел (поселков).
Инициативу Правительства депутаты поддержали во втором окончательном чтении. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР вступят в силу через 14 дней после подписания главой государства и официального опубликования.