Молдова выйдет из еще двух соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующее решение одобрила на заседании в среду парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции.
Речь идет о соглашении о взаимопомощи в случае несчастных случаев и других ЧС на электроэнергетических объектах, а также соглашение о реституции культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, передаёт sputniknews.ru
Соглашение о взаимопомощи в случае несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-членов СНГ было ратифицировано Молдовой в 2003 году. По данным МВД, в настоящее время положения этого соглашения не могут применяться на территории нашей страны, поскольку с 2021 года республика столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным ограничением поставок газа и событиями на Украине.
Соглашение о реституции культурных и исторических ценностей было заключено в Минске. По данным Министерства культуры, на сегодняшний день около 90% положений соглашения не реализованы, что по заключению ведомства свидетельствует о неэффективности и неприменимости этого документа.
В мае председатель парламента Игорь Гросу объявил, что Молдова выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ. Также в мае правительство денонсировало два договора. Речь идет о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников Содружества, которое было заключено в Москве 12 апреля в 1996 года, а также о соглашении об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ, заключенное в Киеве 20 марта 1992 года.
Молдова должна как можно скорее выйти из СНГ, но при этом сохранить подписанные в рамках этого объединения соглашения, которые полезны для ее экономики. Такое мнение высказал в среду министр экономического развития республики Дмитрий Алайба.
«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдовы ясен», — сказал Алайба в эфире телеканала N-4.
Вместе с тем он подчеркнул, что правительство хочет сохранить экономически выгодные для страны соглашения, которые были подписаны в рамках Содружества.
«Мы проанализировали все соглашения в рамках СНГ, в большинстве из них у нас нет надобности. Но те договоры, которые приносят выгоду предпринимателям, мы не станем разрывать. Молдова добровольно не покинет ни один рынок. Но из большей части соглашений мы должны выйти, они неэффективны», — пояснил министр.
А это возможно - выйти из СНГ и при этом не потерять выгоду ?...