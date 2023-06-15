Dnestr.TV

 
0

Соблюдая принцип гуманности

Соблюдая принцип гуманности

Депутаты Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко предложили отрегулировать механизм освобождения лиц от отбывания наказания в связи с болезнью. Изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы ПМР депутаты Верховного Совета поддержали на пленарном заседании во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР

«Правительством установлен перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказаний. Были обращения граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, обращения их родных и близких. Сообщалось о случаях, когда тяжело больных осужденных не освобождали, буквально через несколько дней случалось непоправимое, они уходили из жизни. И для того, чтобы такого не было, чтобы дать возможность тяжело больным людям, особенно больным онкологическими заболеваниями, лечиться и находиться в кругу своей семьи, была создана рабочая группа, которая учла предложения Президента, Правительства, Верховного Совета, Прокуратуры, Минюста», – рассказала вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству и защите прав граждан Галина Антюфеева.

На законодательном уровне прописали, что ходатайство об освобождении в связи с болезнью направляется для рассмотрения в городской (районный) суд по месту отбывания наказания. Не позднее чем через 10 дней после поступления, суд должен принять решение: освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания или отказать в удовлетворении ходатайства.

Депутатский корпус также поддержал предложение коллег-депутатов, чтобы определение суда об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания исполнялось немедленно. Даже если оно еще не вступило в законную силу. По мнению авторов, это позволит быстрее начать лечение больных тяжелыми заболеваниями в условиях стационара.

Если же суд отказывает в удовлетворении ходатайства, осужденный и его адвокат смогут обжаловать это определение в вышестоящем суде в кассационном порядке. А прокурор сможет внести представление на определение суда.

Сократится и срок подачи в суд ходатайства об освобождении от отбывания наказания. Согласно действующим сегодня нормам, такое ходатайство осужденный подает через администрацию колонии, которая в течение 10 дней передает его в суд вместе с заключением медицинской или врачебно-трудовой комиссии и личным делом осужденного. Теперь этот срок сократится до 3-х дней.

Позицию авторов законодательной инициативы поддержал и Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

«Лица, которые по определению суда освобождаются от отбывания наказания в связи с тяжким заболеванием, - это чаще всего онкобольные на поздних стадиях. И, конечно, исходя из принципа гуманности, их нужно освобождать немедленно. Это касается и тех, кто освобождается от наказания и помещается на лечение в психиатрическую больницу. Люди, больные психическими расстройствами, конечно, должны незамедлительно помещаться в больницу, а не находиться в местах лишения свободы», – сказал Анатолий Гурецкий.

Новые нормы Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов ПМР начнут действовать сразу после подписания их Президентом.
  • Сегодня, 08:20
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна