Депутаты Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко предложили отрегулировать механизм освобождения лиц от отбывания наказания в связи с болезнью. Изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы ПМР депутаты Верховного Совета поддержали на пленарном заседании во втором окончательном чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«Правительством установлен перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказаний. Были обращения граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, обращения их родных и близких. Сообщалось о случаях, когда тяжело больных осужденных не освобождали, буквально через несколько дней случалось непоправимое, они уходили из жизни. И для того, чтобы такого не было, чтобы дать возможность тяжело больным людям, особенно больным онкологическими заболеваниями, лечиться и находиться в кругу своей семьи, была создана рабочая группа, которая учла предложения Президента, Правительства, Верховного Совета, Прокуратуры, Минюста», – рассказала вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству и защите прав граждан Галина Антюфеева.
На законодательном уровне прописали, что ходатайство об освобождении в связи с болезнью направляется для рассмотрения в городской (районный) суд по месту отбывания наказания. Не позднее чем через 10 дней после поступления, суд должен принять решение: освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания или отказать в удовлетворении ходатайства.
Депутатский корпус также поддержал предложение коллег-депутатов, чтобы определение суда об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания исполнялось немедленно. Даже если оно еще не вступило в законную силу. По мнению авторов, это позволит быстрее начать лечение больных тяжелыми заболеваниями в условиях стационара.
Если же суд отказывает в удовлетворении ходатайства, осужденный и его адвокат смогут обжаловать это определение в вышестоящем суде в кассационном порядке. А прокурор сможет внести представление на определение суда.
Сократится и срок подачи в суд ходатайства об освобождении от отбывания наказания. Согласно действующим сегодня нормам, такое ходатайство осужденный подает через администрацию колонии, которая в течение 10 дней передает его в суд вместе с заключением медицинской или врачебно-трудовой комиссии и личным делом осужденного. Теперь этот срок сократится до 3-х дней.
Позицию авторов законодательной инициативы поддержал и Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
«Лица, которые по определению суда освобождаются от отбывания наказания в связи с тяжким заболеванием, - это чаще всего онкобольные на поздних стадиях. И, конечно, исходя из принципа гуманности, их нужно освобождать немедленно. Это касается и тех, кто освобождается от наказания и помещается на лечение в психиатрическую больницу. Люди, больные психическими расстройствами, конечно, должны незамедлительно помещаться в больницу, а не находиться в местах лишения свободы», – сказал Анатолий Гурецкий.
Новые нормы Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов ПМР начнут действовать сразу после подписания их Президентом.