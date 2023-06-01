В Молдове могут разрешить создавать крематории и кремировать умерших. Правительство 14 июня одобрило законопроект, предложенный депутатами от PAS Оазу Нантоем и Марчелой Нистор, передаёт newsmaker.md
Сейчас в республике нет крематориев из-за отсутствия нормативной базы, и граждане, желающие кремировать своих близких, вынуждены воспользоваться этой услугой в Украине или Румынии.
Проект будет регулировать создание и ликвидацию крематориев, управление крематориями и процедуру кремации.
Проект предлагает, чтобы крематории могли строить центральные или местные органы власти, или на основе государственно-частного партнерства.
Стандарты эксплуатации, технические, санитарные и экологические правила для крематориев будут разрабатывать и контролировать министерство здравоохранения и министерство окружающей среды.
Администрации кладбищ и крематориев смогут создавать и предоставлять заинтересованным лицам на основании договора, заключенного на определенный срок, специальные помещения для хранения погребальных урн с прахом умерших.
Законопроект запрещает кремацию, если умерший человек не был опознан. Также не разрешат кремировать, если нет свидетельства о смерти или другого документа, подтверждающего смерть человека, или если речь идет об иностранце, умершем в РМ, которому консульство страны, уроженцем которой был умерший, не выдало разрешения на кремацию.
Теперь парламент должен рассмотреть и утвердить законопроект.
Следует отметить, что сейчас ритуальные службы Молдовы предлагают своим клиентам кремацию их близких в ближайшем к Молдове крематории в Одессе. И стоит эта процедура около 500 евро.
Представители митрополии Кишинева и всей Молдовы заявили, что не поддерживают строительство крематориев в Молдове, а кладбища могут быть расширены или построены новые.
Инициатива также не получила широкого признания в обществе. В то время как некоторые утверждают, что кремация была бы более экологичной, другие, и их большинство, выступают против этой практики, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md
Митрополия Кишинева и всея Молдовы не согласна с инициативой строительства крематориев. Епископ Иоанн Сорокский заявил, что кремация людей является грехом, и кладбища могут быть расширены. «Православная церковь выступает против сжигания, и мы не согласны с этой инициативой. Это идет вразрез с учением православной веры. В ситуации, когда кладбища переполнены, а мест больше нет, у нас достаточно места, чтобы открывать новые кладбища. Являются ли крематории приоритетом в стране? У нас в стране нет людей, а мы вспомнили, что нам негде хоронить оставшихся?» — заявил епископ Иоанн Сорокский.
Некоторые люди выступают за строительство крематориев на том основании, что они более экологичны. Другие же отвергли эту идею, заявив, что такая практика противоречит ценностям Православной церкви.