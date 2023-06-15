Правительство предлагает расширить перечень мест, в которых запрещается курение табака. Изменения и дополнения в Закон ПМР «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и иных никотиносодержащих смесей без содержания табака» обсудили депутаты парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства, сообщает пресс-служба Верховного Совета. По действующему законодательству в Приднестровье курение табака запрещено:
в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг, предоставляемых организациями культуры и организациями органов по делам молодёжи, услуг, предоставляемых в области физической культуры и спорта;
в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
на автозаправочных станциях, а также в помещениях и на территориях объектов торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов, производств всех видов взрывчатых веществ, на взрывопожароопасных и пожароопасных участках; при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
В расширенный список общественных мест, где будет запрещено курить, предлагается включить остановки городского и пригородного общественного транспорта, скверы и парки.
Также проектом закона предлагается уточнить, что в категорию общественного транспорта включаются и суда речного транспорта, которые осуществляют пассажирские перевозки.
Законопроект рассмотрят в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета. В случае принятия проекта закона в первом чтении, ко второму чтению будут разработаны поправки. В них уточнят, как будет действовать запрет на курение табака на территориях, границы которых невозможно чётко определить - например, на детских площадках или на пляжах.