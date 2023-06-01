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Окончание запрета на рыбную ловлю

Окончание запрета на рыбную ловлю

Настала пора пересмотреть свои рыбацкие снасти – сменить леску, перевязать поводки, смазать катушки, провести ревизию удилищ и прочие специфические тонкости. Особенно внимательно надо отнестись к подбору насадок – черви, мамалыга, макуха и прочие рыбацкие изыски. Еще следует запастись прикормкой для рыбы. Её не помешает предусмотреть с запасом – не будет клева, так хоть рыбу покормить. Все же, какая-то реальная польза ихтиофауне водоема.

Дельный совет: алкогольные напитки на рыбалку брать не нужно. Алкоголь и жара – компоненты несовместимые. Правильнее взять минеральную воду. Она лучше всего утоляет жажду.

С 16 июня 2022 года полностью снимаются все ограничения на любительское и спортивное рыболовство в рыбохозяйственных водоемах республики, ограниченное на период нереста Правилами рыболовства ПМР. Рыбная ловля будет возобновлена на реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com

Напомним несколько пунктов из Правил рыболовства ПМР, которые должен знать каждый рыбак:

- число крючков у одного рыболова-любителя на всех одновременно применяемых снастях для граждан, не являющихся членами обществ рыболовов – не более 5 штук, для членов обществ рыболовов, а также при лове с рыболовных плавсредств – не более 10 штук (крючок типа «двойник», «тройник» рассматривается как один крючок);

- разрешается вылов за 1 день пребывания на рыбохозяйственном водоеме (за исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает установленную норму):
- не членам обществ рыболовов – 3 кг рыбы,
- членам обществ рыболовов – 5 кг рыбы;

- при лове с берега один рыболов-любитель может занимать береговую полосу протяженностью не более 10 метров, а при лове со льда или с плавсредств – площадь в радиусе до 10 метров.

  • Вчера, 21:59
  • DTV
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