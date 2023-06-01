В преддверии Дня медицинского работника традиционно в министерстве проводится поздравление лучших работников системы здравоохранения. По итогам многолетней плодотворной работы специалисты отрасли сегодня были отмечены государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба Минздрава
«Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником и высокой оценкой вашей деятельности. Каждый из вас ежедневно вносит большой вклад в развитие отрасли здравоохранения. Вы занимаетесь общественно полезным делом, крайне нужным и необходимым для граждан. Большое спасибо вам за это, желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе», – обратилась к сотрудникам Кристина Албул.
Отметим, что праздничные мероприятия с чествованием медработников проходят по всей республике.