Dnestr.TV

 
0

Награды лучшим работникам Минздрава

Награды лучшим работникам Минздрава
фото: minzdrav.gospmr

В преддверии Дня медицинского работника традиционно в министерстве проводится поздравление лучших работников системы здравоохранения. По итогам многолетней плодотворной работы специалисты отрасли сегодня были отмечены государственными и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба Минздрава

«Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником и высокой оценкой вашей деятельности. Каждый из вас ежедневно вносит большой вклад в развитие отрасли здравоохранения. Вы занимаетесь общественно полезным делом, крайне нужным и необходимым для граждан. Большое спасибо вам за это, желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе», – обратилась к сотрудникам Кристина Албул.

Отметим, что праздничные мероприятия с чествованием медработников проходят по всей республике.

фото: minzdrav.gospmr:

Награды лучшим работникам Минздрава

Награды лучшим работникам Минздрава

Награды лучшим работникам Минздрава

Награды лучшим работникам Минздрава

Награды лучшим работникам Минздрава
  • Вчера, 17:42
  • DTV
  • Просмотров: 77
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна