Комитет по экономической политике, бюджету и финансам начал работу над инициативой Правительства ПМР, которая предлагает внести изменения и дополнения в закон «О таможенном тарифе». Правительство предлагает устранить правовые пробелы в части возможного освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины товаров, произведенных в странах Европейского союза.
В отношении Приднестровья действует механизм упрощенной торговли с Евросоюзом. Наши предприятия получили ряд преференций для доступа на европейские рынки. И республика, в свою очередь, должна обнулить ввозные таможенные пошлины в отношении европейских товаров, сообщает пресс-служба ВС ПМР
В целях исполнения обозначенных договоренностей в отношении товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского союза.
Правительство предлагает дополнить закон «О таможенном тарифе» положениями, направленными на освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского союза.
А вот в Таможенном кодексе Правительство предлагает законодательно закрепить возможность неполного декларирования в отношении образцов товаров, вывозимых из Приднестровья. Также под эти нормы, считают в Правительстве, подпадает возвратная тара или упаковка, которую временно ввозят или вывозят из республики. Это, как отметили представители ГТК ПМР на заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, будет способствовать созданию благоприятных условий для приднестровских предприятий. «Законопроект призван упростить процедуру перемещения через таможенную границу многооборотной тары, которая следует с товаром либо порожняя после загрузки или выгрузки. И по вывозу образцов в целях исследования внутреннего рынка. Предполагается данным законопроектом дать право с применением неполной декларации, то есть без подачи таможенной декларации, образцы, которые не облагаются таможенными пошлинами. На сегодня действует порядок подачи обычной декларации в электронном виде, но насколько показывает практика, данный способ декларирования не нашел широкого применения у местных производителей. Они поясняют, что процесс вывоза образцов должен быть достаточно оперативным, а подача декларации требует подготовки определенного пакета документов, направление этой декларации заранее. Поэтому принято решение применить неполное декларирование в отношении вывозимых образцов и в отношении многооборотной тары», - пояснил официальный представитель Таможенного комитета.
Опираясь на российский опыт и Стамбульскую конвенцию о временном ввозе, где для многооборотной тары, которая не является предметом сделки купли-продажи, а просто перемещается с товаром, применяется неполное декларирование, Правительство ПМР предлагает ввести в законодательное поле подобную норму и в Приднестровье. Еще до того, как документ был направлен в Верховный Совет ПМР, его изучили в Общественном совете при Государственном Таможенном комитете и в Союзе аграриев, промышленников и предпринимателей республики, где он получил положительный отклик.
Депутаты парламентского Комитета проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. В ближайшее время инициативу рассмотрят на пленарном заседании. В Комитете отметили, что в рамках второго чтения будут подготовлены поправки.
И еще одна законодательная инициатива, представленная Правительством для рассмотрения в первом чтении. Изменения и дополнения в закон «Об акцизах» подготовлены для соблюдения единообразия взимания косвенных налоговых платежей при ввозе транспортных средств, их частей и принадлежностей на территорию Приднестровья и однозначного применения действующих норм.
Предлагается включить в перечень товаров, облагаемых акцизом при импорте, кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств, мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них. А также коляски с электродвигателем, прицепы и полуприцепы и прочие несамоходные транспортные средства и их части. При этом ставки ввозных таможенных пошлин, установленные таможенным тарифом в отношении этих товаров, предлагается обнулить. И установить акциз в 10%. Что же касается прицепов и полуприцепов самозагружающихся или саморазгружающихся для сельского хозяйства, Правительство предлагает сохранить нулевую ставку. Для поддержки отечественных производителей и развития отрасли сельского хозяйства.