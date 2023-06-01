В Приднестровском Научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ПНИИСХ) освоили процесс производства подсолнечного масла холодного отжима. Его изготавливают из очищенных сырых семян подсолнечника. Маслосемена выращивают на полях института.
Благодаря отсутствию в технологии производства масла термической и химической обработки полученный продукт максимально сохраняет все полезные вещества и микроэлементы, сообщается на сайте ПНИИСХ.
Таким маслом можно заправлять салаты и холодные закуски, потому как сохранены природные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамин Е и другие важные элементы, которых нет в рафинированных маслах.
Подсолнечное масло холодного отжима по своим характеристикам является близким аналогом оливкового масла и не уступает по полезности и вкусовым качествам. Сыродавленное подсолнечное масло имеет приятный аромат, отлично подходит для жарки. Масло не пенится, не придаёт блюдам резкого подсолнечного запаха, а лишь подчеркивает собственные ароматы продуктов.
НИИ реализует подсолнечное масло на разлив (27 руб. за 1 л) и в литровых бутылках (30 руб.).