Dnestr.TV

 
0

Приднестровский НИИ сельского хозяйства начал выпускать подсолнечное масло

Приднестровский НИИ сельского хозяйства начал выпускать подсолнечное масло
фото: novostipmr.com

В Приднестровском Научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ПНИИСХ) освоили процесс производства подсолнечного масла холодного отжима. Его изготавливают из очищенных сырых семян подсолнечника. Маслосемена выращивают на полях института.

Благодаря отсутствию в технологии производства масла термической и химической обработки полученный продукт максимально сохраняет все полезные вещества и микроэлементы, сообщается на сайте ПНИИСХ.

Таким маслом можно заправлять салаты и холодные закуски, потому как сохранены природные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамин Е и другие важные элементы, которых нет в рафинированных маслах.

Подсолнечное масло холодного отжима по своим характеристикам является близким аналогом оливкового масла и не уступает по полезности и вкусовым качествам. Сыродавленное подсолнечное масло имеет приятный аромат, отлично подходит для жарки. Масло не пенится, не придаёт блюдам резкого подсолнечного запаха, а лишь подчеркивает собственные ароматы продуктов.

НИИ реализует подсолнечное масло на разлив (27 руб. за 1 л) и в литровых бутылках (30 руб.).
  • Вчера, 18:20
  • DTV
  • Просмотров: 63
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна