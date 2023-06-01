По инициативе Правительства ПМР Жилищный кодекс ПМР был дополнен статьей, закрепляющей публичный характер договоров на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим Министерством экономического развития были разработаны и правила заключения публичных договоров, которые исключают лишние действия и формальности.
Что такое публичный договор?
Мы каждый день сталкиваемся с публичными договорами, даже не замечая этого. Розничная продажа в магазинах, перевозка транспортом общего пользования, услуги телефонной связи, интернета – всё это действие публичных договоров. Другими словами, это когда одна сторона (предприниматель, организация) обязуется продавать товары, выполнять работы, оказывать услуги каждому обратившемуся лицу.
Публичные договоры связаны с предоставлением массовых услуг, когда действуют три ключевых их принципа:
— условия одинаковы для всех;
— нет преимущества для отдельного потребителя;
— недопустимость отказа, если есть возможность предоставить товар, работу, услугу.
Исходя из этих принципов, публичный договор для сферы жилищно-коммунальных услуг является важной составляющей.
По своей сути публичный договор – это предложение предпринимателя (предприятия), а потребитель уже сам решать принимать его или нет. Не принять – значит не пользоваться услугами либо не покупать товары данного продавца вообще. Но порой это невозможно. Такая ситуация возникает в условиях монопольного положения, которое распространено в сфере жилищно-коммунальных услуг.
В Приднестровье все предприятия ЖКХ являются либо монополистами, либо у потребителей фактически отсутствует альтернатива выбора поставщика какой-либо жилищно-коммунальной услуги. В таком случае публичный договор становится больше декларацией прав потребителя и обязанностями продавца, а любые действия по заключению договоров в письменной форме превращаются по сути в формализм, к тому же сопряженный дополнительными неудобствами. Ранее гражданам требовалось обойти все организации, оказывающие услуги ЖКХ, чтоб заключить письменный договор с каждой из них, а это затраченные время и деньги.
Задача публичного договора:
— защитить права потребителя и задекларировать обязанности поставщиков услуг;
— повышение прозрачности и общедоступности содержания условий договоров;
— упрощение процесса заключения договоров.
Теперь публичные договоры на услуги ЖКХ заключаются путём совершения конклюдентных действий сторонами. Словосочетание для большинства обывателей не знакомо, но оно не должно пугать. Конклюдентные действия – это поведение, которое направлено на заключение сделки.
Конклюдентные действия организации ЖКХ включают в себя фактическое предоставление услуг и выставление счетов, подключение потребителя к сети по его заявлению, а также выполнение других действий, свидетельствующих о намерении организации предоставить услуги потребителю.
Конклюдентными действиями потребителя считаются фактическое использование услуг по соответствующему виду коммунальных услуг (например, использование электроэнергии, воды, газа), фактическая оплата услуг (например, оплата счёта за сбор и вывоз твердых бытовых отходов), а также фактическое законное подключение потребителя к присоединенной сети (например, подключение к сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) или иные действия, свидетельствующие о намерении потребителя воспользоваться услугами.
Таким образом для заключения публичного договора не требуется иных действий и других формальностей.
Описанный порядок будет касаться следующего перечня услуг:
1) в многоквартирных домах:
— электроснабжение,
— водоснабжение и водоотведение,
— газоснабжение,
— теплоснабжение,
— сбор и вывоз твердых бытовых отходов,
— содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории,
— техническое обслуживание и ремонт лифтов (в многоквартирных домах, оборудованных лифтом)
2) в индивидуальных жилых домах:
— электроснабжение,
— водоснабжение и водоотведение,
— газоснабжение,
— теплоснабжение (если индивидуальный жилой дом подключен к сетям централизованного теплоснабжения).