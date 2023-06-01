С 1 января 2025 г. в Молдове планируют ввести новую налоговую формулу, применяемую при импорте автомобилей, которая предусматривает отмену льготы по НДС. Об этом пишет еженедельник "Экономическое обозрение - Логос пресс" в аналитическом материале "Спорный законопроект: В Молдове планируют перевернуть автомобильный рынок «вверх дном».
Инициатива об изменении системы автомобильных сборов, о которой идет речь, вынесена на общественное обсуждение Министерством финансов. Власти планируют изменить порядок налогообложения и таможенного оформления импортируемых автомобилей, чтобы налоги платились на основе их стоимости, а не объема двигателя, как это происходит в настоящее время.
Еще одним «сюрпризом» стало намерение властей одновременно с введением НДС сохранить акцизные сборы (правда, с их снижением на 70% на 2025 год, до 90% в 2027 году) и так называемый налог на роскошь (от 2% до 10% в зависимости от стоимости автомобиля), пишет noi.md.
Что это означает для организованного автомобильного рынка страны, который ежегодно отчисляет в бюджет миллиарды леев?
Во-первых, подорожание новых автомобилей до 15% по сравнению с актуальными розничными ценами больнее всего ударит по физическим лицам, так как им НДС не будет возвращаться, что станет одним из факторов падения продаж у официальных импортеров, которые предоставляют рабочие места большому количеству высококвалифицированных работников, платят все налоги, обеспечивают качественный сервис, оригинальные запасные части и несут гарантийные обязательства на автомобили;
Во-вторых, многим гражданам Молдовы, имеющим румынский паспорт, будет выгоднее покупать и регистрировать автомобили в соседней стране – Румынии, что станет ещё одним фактором падения продаж у официальных импортеров, которые выплачивают все налоги в своей стране;
В-третьих, падение продаж – это стагнация бизнеса, заморозка или уменьшение заработных плат и численности персонала, снижение всех сопутствующих налогов, а также сворачивание инвестиционных планов по строительству новых автоцентров в Кишиневе и провинции.
А кто же получит выгоду? Выгоду получат неавторизированные экономические агенты, не имеющие взаимоотношений с молдавским бюджетом.
Начальник отдела таможенного назначения Таможенной службы РМ Валерий Козырев, комментируя инициативу для «Радио-Молдова», отмечает, что гражданам, которые будут привозить более новые транспортные средства, придется платить более высокие сборы, а тем, у кого машины постарше, их ввоз обойдется дешевле. В то же время, по его мнению, власти позаботятся о том, чтобы создать менее комфортные условия для ввоза «возрастных» авто. «Внедрение старых автомобилей не должно быть слишком простым. Я чувствую, что будет установлен налог на загрязнение окружающей среды. Ввоз будет удобен с точки зрения таможенных платежей, но с точки зрения экологических платежей ввоз будет не удобный», - говорит Козырев.
"Пока что больше вопросов, чем ответов" - пишет автор статьи.
На данный момент, инициатива о внесении поправок в законодательство оставляет открытыми множество вопросов.
Как будут решаться вопросы занижения налогов, недобросовестной конкуренции и возникающих на этой почве проблем?
Как будут решаться проблемы относительно экологии и утилизации? Нет четкого понимания, как будет применяться новый закон в отношении электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями всех типов.