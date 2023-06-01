Заместитель Председателя Правительства Станислав Касап провел встречу с представителями общественных организаций экологической направленности и зоозащитниками. Среди представителей исполнительной власти и руководитель Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников.
Как передает пресс-служба Правительства, детально обсуждалось компенсационное озеленение. Вице-премьер ответил на ряд вопросов, которые возникли у общественников в части исполнения соответствующих нормативных актов. Напомним, по инициативе Главы государства внедрен принцип компенсационного озеленения, когда взамен одного спиленного дерева высаживается два. Во всех районах республики проект уже реализуется. Однако Станислав Касап обратил внимание на тот факт, что необязательно саженец должен появиться на том месте, где было срублено дерево. Высадка новых деревьев должна осуществляться на участках, отведенных местными властями.
Текущий год стал первым годом применения нормы о компенсационном озеленении. Особый интерес представляет статистика, которую соберут осенью. Тогда станет понятно, как воплощается идея об озеленении в двукратном размере на местах, какие возникают сложности, нужны ли корректировки механизма.
В планах Правительства, рассказал Зампред, создание вокруг крупных населенных пунктов зеленых массивов, которые будут выполнять функцию фильтров, очищая загазованный воздух городов. В перспективе на сайтах государственных органов власти также разместят информацию о показателе лесистости.
«Зеленые насаждения у нас сейчас составляют 7%. Этот показатель растет незначительно, постепенно. В лесничествах добавляется ежегодно порядка 120 га. Будут засаживаться в том числе неподходящие для возделывания участки, поскольку страна у нас аграрная, и каждый гектар использовать следует рационально», — отметил в ходе беседы Станислав Касап.
Отдельно остановились на финансировании программ озеленения. Главным источником выступают Республиканский и местные экологические фонды.
«С этого года мы исключаем из закона о платежах за пользование природными ресурсами норму, о том, что 20% средств Экофонда расходуются на содержание органов власти, ответственных за экологию и природные ресурсы. Мы будем финансировать их за счет обычных расходов бюджета, и 20% средств будут направлены именно на экологические мероприятия», — сообщил Вице-премьер.
Уделили внимание и теме размещения бендерского приюта для собак, где сегодня содержится порядка 600 бездомных животных. Общественная организация, которая оказывает помощь четвероногим друзьям человека, испытывает ряд сложностей. Территория, которую занимает питомник, выкуплена частным лицом. Государство взяло на себя вопрос поиска и приобретения других помещений. Средства в бюджете на это предусмотрены. На данный момент подобрана территория в городе Бендеры. Идет обсуждение локации.
Не обошли стороной и вопросы регуляции численности бездомных животных. Общественники предлагают активнее проводить стерилизацию собак и прекратить их отстрел. В свою очередь Правительство считает необходимым на законодательном уровне закрепить обязанности владельцев питомцев по их содержанию, в том числе стерилизации и вакцинации. В противном случае нерадивому хозяину будет грозить административная ответственность. Обсуждать данную тему продолжат в рамках следующих встреч.
Подняли вопрос ликвидации стихийной свалки в селе Гояны Дубоссарского района. В этом регионе не была налажена система централизованного вывоза мусора. Сейчас идет работа по налаживанию данного процесса. В планах – закупка мусоровозов. Шла речь и о переработке мусора на территории республики, а также раздельного сбора отходов. Единогласно экоактивисты высказались против организации мусоросжигающего завода. На данный момент вопроса о его строительстве не стоит, заверил Станислав Касап. Усилия органов власти сконцентрированы на организации нового полигона твердых бытовых отходов и консервации, переполненного.
Подобного рода встречи продолжатся и в дальнейшем. Участники совещания условились о продолжении контактов.